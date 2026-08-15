FOTO Kao da je pala bomba. Ovo su posljedice jednog od najgorih požara u Hrvatskoj

Veliku štetu stvorio je najgori požar od 2017. onog koji je došao do vrata Splita. Razmjeri štete utvrđivat će se nakon očevida i obilaska cijelog požarišta, a vatrogasci će danima nadzirati više od 20 kilometara njegova perimetra
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da u svojoj karijeri nije doživio požar takvih razmjera i brzine širenja. "Prirodna sila bila je jača", kazao je.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da u svojoj karijeri nije doživio požar takvih razmjera i brzine širenja. "Prirodna sila bila je jača", kazao je. |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da u svojoj karijeri nije doživio požar takvih razmjera i brzine širenja. "Prirodna sila bila je jača", kazao je.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Na terenu je bilo oko 60 vatrogasnih vozila i više od 200 vatrogasaca iz cijele Hrvatske
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Požarom je zahvaćeno oko 1000 hektara, dok je perimetar požarišta duži od 20 kilometara.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL