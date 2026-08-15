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GOLEMA ŠTETA

FOTO Kao da je pala bomba. Ovo su posljedice jednog od najgorih požara u Hrvatskoj

Veliku štetu stvorio je najgori požar od 2017. onog koji je došao do vrata Splita. Razmjeri štete utvrđivat će se nakon očevida i obilaska cijelog požarišta, a vatrogasci će danima nadzirati više od 20 kilometara njegova perimetra
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Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da u svojoj karijeri nije doživio požar takvih razmjera i brzine širenja. "Prirodna sila bila je jača", kazao je. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da u svojoj karijeri nije doživio požar takvih razmjera i brzine širenja. "Prirodna sila bila je jača", kazao je. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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