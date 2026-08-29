FOTO Kaos kod Svetog Roka na A1: Prekinut promet, četvero ozlijeđenih u naletu na cestare

Autocesta A1 zatvorena je iza 16 sati zbog teške prometne nesreće do koje je došlo između čvora Sveti Rok i čvora Gornja Ploča. Trenutno je kolona duga čak šest kilometara u smjeru Zagreba.

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Pokretanje videa... VIDEO Helikopterom dolaze pomoći u nesreći | Video: Čitatelj 24sata

Informaciju o nesreći potvrdili su nam i iz PU ličko-senjske, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili u 15:36 te kako je u pitanju nalet osobnog automobila na ophodarsko vozilo. Zbog nesreće se obilazno vozi državnom cestom DC50.

Foto: HAK

Četiri su osobe ozlijeđene, a više informacija bit će dostupno nakon završetka očevida.

No, na A1 je nastala još jedna kolona i to nakon kvara vozila u tunelu Sveti Rok. HAK javlja da je tu kolona duga oko 3 kilometra.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vozili smo se od Masleničkog mosta do tunela Sveti Rok i zapeli smo u koloni, u tunelu je bila otvorena samo jedna traka, a onda je opet nastala kolona kod čvora Gornja Ploča, pravi kaos. Projurile su policija i hitna - govori nam čitateljica.