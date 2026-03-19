Kamion se prevrnuo se na vijaduktu Drežnik u četvrtak oko 15.13 sati, rekli su nam iz policije
IZLIO SE BENZIN
FOTO Kaos na A1: Zbog prevrtanja kamiona, kod Karlovca kolona od 7 kilometara
Kolona od čak sedam kilometara nastala je zbog prevrtanja kamiona na A1 kod Karlovca. Iz Karlovačke policije rekli su nam kako je na mjesto prometne nesreće upućena hitna pomoć kao i vatrogasci zbog izlijevanja benzina iz kamiona.
- Kamion se prevrnuo se na vijaduktu Drežnik u četvrtak oko 15.13 sati - rekli su nam iz policije.
HAK je na svojim stranicama priopćio kako je zbog prometne nesreće na autocesti A1 u smjeru mora kolona oko 7 km.
