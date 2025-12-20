FOTO Kaos na A3 kod Rugvice, kolona od 10 km zbog nesreće

StartFragment Ogromna kolona je nastala u subotu ujutro na autocesti A3, između Rugvice i Ivanić Grada, nakon prometne nesreće.

Kako javlja HAK, kolona u smjeru Lipovca trenutno je oko 10 kilometara.

Foto: HAK

Do nesreće je došlo i na čvoru Babina Gred u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Jutros se nastavljaju velike blagdanske gužve na autocestama. Trenutno je kod naplate Trakošćan, na A2 Zagreb-Macelj, kolona duga oko 1 kilometar.

