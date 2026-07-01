FOTO KAOS NA A4 Zbog nesreće prema Zagrebu kolona duga čak 14 km: 'Vozimo se jako sporo...'

Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom ﻿usporeno, a kolona je duga oko 14 kilometara, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

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- Vozimo se jako sporo. Kolona je ogromna, sigurno 10 kilometara. Puno je ljudi na autocesti - rekao nam je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog uočenog ﻿predmeta na autocesti A1 između čvora Šibenik i odmorišta Krka na kolniku u smjeru Zagreba - promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine.

Foto: HAK

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.