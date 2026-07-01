Vozi se jednim trakom usporeno, a kolona je duga oko 12 kilometara
FOTO KAOS NA A4 Zbog nesreće prema Zagrebu kolona duga čak 14 km: 'Vozimo se jako sporo...'
Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom usporeno, a kolona je duga oko 14 kilometara, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
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- Vozimo se jako sporo. Kolona je ogromna, sigurno 10 kilometara. Puno je ljudi na autocesti - rekao nam je čitatelj.
Zbog uočenog predmeta na autocesti A1 između čvora Šibenik i odmorišta Krka na kolniku u smjeru Zagreba - promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine.
Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.
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