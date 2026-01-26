FOTO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu

Na Savskoj cesti kod Vjesnika došlo je do sudara automobila i u tijeku je zastoj tramvajskog prometa. Zbog toga je ZET preusmjerio tramvajske linije sa Savske.

Linija 4 preusmjerena je na Ljubljanicu. Linije 14 i 17 od Cibone prometuju Vukovarskom do Heinzelove, a linija 5 sa Savske ceste skreće u Jukićevu i prometuje do Zapadnog kolodvora.

Policiji smo poslali upit o uzrocima nesreće, a objavit ćemo ga čim dobijemo odgovor.

Na Google kartama vidi se da je duž Slavonske i Zagrebačke avenije prijavljeno više nesreća tijekom jutra.

Foto: Čitatelj 24sata

Jutarnji kaos u Zagrebu

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine, dok je se na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi u koloni u pokretu uz povremene zastoje