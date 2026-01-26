Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3), iizmeđu čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine
FOTO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu
Na Savskoj cesti kod Vjesnika došlo je do sudara automobila i u tijeku je zastoj tramvajskog prometa. Zbog toga je ZET preusmjerio tramvajske linije sa Savske.
Linija 4 preusmjerena je na Ljubljanicu. Linije 14 i 17 od Cibone prometuju Vukovarskom do Heinzelove, a linija 5 sa Savske ceste skreće u Jukićevu i prometuje do Zapadnog kolodvora.
Policiji smo poslali upit o uzrocima nesreće, a objavit ćemo ga čim dobijemo odgovor.
Na Google kartama vidi se da je duž Slavonske i Zagrebačke avenije prijavljeno više nesreća tijekom jutra.
Jutarnji kaos u Zagrebu
Na zagrebačkoj obilaznici (A3) povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine, dok je se na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi u koloni u pokretu uz povremene zastoje
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+