DRAMA TRAJALA SATIMA

Noćna potjera u Sesvetama: Pokušao zgaziti policajce, oni pucali. Opkolili su ga u kući

Piše Ivan Hruškovec,
Noćna potjera u Sesvetama: Pokušao zgaziti policajce, oni pucali. Opkolili su ga u kući
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Unatoč jasnim svjetlosnim i zvučnim signalima na službenom vozilu, vozač se oglušio na naredbe policije i dao u bijeg. Na parkiralištu je pokušao pregaziti policajca koji su zapucali prema njegovom autu

Nakon velike policijske potjere koja je završila pucnjavom u Sesvetama, policija je jutros uhitila 33-godišnjeg muškarca koji je automobilom bježao policijskim službenicima te pritom doveo u opasnost njihove živote.

Policijska uprava zagrebačka zaprimila je danas oko 2.05 sati dojavu da se iz smjera Dugog Sela prema zapadu kreće osobni automobil marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka, čiji vozač krivuda po cesti i najvjerojatnije je pod utjecajem alkohola.

Policijski službenik ubrzo je uočio vozilo koje se dovodi u vezu s dojavom te je krenuo za njim u namjeri da ga zaustavi. Unatoč jasnim svjetlosnim i zvučnim signalima na službenom vozilu, vozač se oglušio na naredbe policije i dao u bijeg. Tijekom potjere u dva je navrata svojom vožnjom doveo u opasnost policijskog službenika u službenom vozilu.

Dolaskom na područje Sesveta u potjeru se uključila još jedna policijska ophodnja radi sigurnog zaustavljanja vozača. U Ulici Ive Politea u Sesvetama vozač se zaustavio na parkiralištu jednog poduzeća, nakon čega mu je policijski službenik službenim vozilom prepriječio put te izašao iz automobila kako bi ga uhitio.

U tom trenutku osumnjičeni je ponovno pokrenuo vozilo i krenuo izravno prema policijskom službeniku s namjerom da ga udari i nastavi bijeg. Policajac se radi zaštite vlastitog života bacio na tlo te je uporabom sredstava prisile iz službenog vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru prednjih pneumatika vozila.

Unatoč tome, vozač je uspio pobjeći, no druga policijska ophodnja ubrzo je uočila vozilo zaustavljeno u Ulici Ilije Gregorića u Sesvetama. Osumnjičeni je pobjegao u obližnju kuću koja je, zbog ozbiljnosti događaja, stavljena pod policijski nadzor.

Oko 6.10 sati muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije, gdje je utvrđeno da se radi o 33-godišnjaku.

Očevidom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

