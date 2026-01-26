Obavijesti

Galerija

Komentari 8
POLARNI VAL U SADU

FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a više od 800.000 kućanstava ostalo je bez električne energije nakon što je snažna i opasna zimska oluja zahvatila Sjedinjene Američke Države, uzrokujući masovne nestanke struje, prometni kolaps i zatvaranje škola i zračnih luka diljem zemlje.
A family visits at Brooklyn Bridge Park
Opasna zimska oluja proteže se od Teksasa do Nove Engleske, donoseći obilne snježne padaline, ledenu kišu i ekstremno niske temperature koje su vlasti opisale kao „životno ugrožavajuće“. | Foto: Bing Guan
1/25
Opasna zimska oluja proteže se od Teksasa do Nove Engleske, donoseći obilne snježne padaline, ledenu kišu i ekstremno niske temperature koje su vlasti opisale kao „životno ugrožavajuće“. | Foto: Bing Guan
Komentari 8

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026