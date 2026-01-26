FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a više od 800.000 kućanstava ostalo je bez električne energije nakon što je snažna i opasna zimska oluja zahvatila Sjedinjene Američke Države, uzrokujući masovne nestanke struje, prometni kolaps i zatvaranje škola i zračnih luka diljem zemlje.
Opasna zimska oluja proteže se od Teksasa do Nove Engleske, donoseći obilne snježne padaline, ledenu kišu i ekstremno niske temperature koje su vlasti opisale kao „životno ugrožavajuće“.
Više od 11.000 letova je otkazano diljem SAD-a, dok su brojne zračne luke privremeno zatvorene zbog zaleđenih pista i loših vremenskih uvjeta.
U Louisiani su potvrđene dvije smrti od hipotermije, dok su smrtni slučajevi povezani s olujom zabilježeni i u Teksasu, Tennesseeju, Kansasu i New Yorku.
Guverneri i gradonačelnici diljem zemlje pozvali su građane da ostanu u svojim domovima, upozoravajući na poledicu, padove stabala i prekide u opskrbi električnom energijom.
Ledena kiša predstavlja jednu od najvećih prijetnji jer uzrokuje lomljenje dalekovoda, pad drveća i stotine prometnih nesreća u saveznim državama poput Virginije i Kentuckyja.
Washington DC bilježi jednu od najvećih snježnih oluja u posljednjih deset godina, s cestama prekrivenim snijegom i vozilima koja su ostala zaglavljena.
Ekstremna hladnoća neuobičajena je za južne savezne države, gdje su temperature i do 20 stupnjeva Celzija niže od sezonskog prosjeka.
Meteorolozi navode da je uzrok oluje slabljenje polarne vrtložne struje, što je omogućilo prodor arktičkog zraka duboko na jug SAD-a.
Očekuje se da će hladni val potrajati do početka veljače, uz sporo otapanje snijega i leda koje će dodatno otežati sanaciju štete.
Stručnjaci upozoravaju da bi klimatske promjene mogle utjecati na sve češće i intenzivnije poremećaje polarne vrtložne struje.
Svojevrsna arktička opsada zahvatila je našu saveznu državu, kao i mnoge druge diljem zemlje, kaže guvernerka New Yorka Kathy Hochul.
„Ovo je zasigurno najhladnije vrijeme koje smo imali, najhladnija zimska oluja u posljednjih nekoliko godina, dodaje te ističe da je ovo ledena hladnoća koja prodire do kostiju i iznimno je opasna.
