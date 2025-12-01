Obavijesti

IZMEĐU BUZINA I LUČKOG

VIDEO Kaos na zagrebačkoj obilaznici! Sudarili se kamion i auto, stvaraju se velike gužve

Piše Marta Divjak,
IZMEĐU BUZINA I LUČKOG

VIDEO Kaos na zagrebačkoj obilaznici! Sudarili se kamion i auto, stvaraju se velike gužve

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) na 24. km između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, vozi se u koloni dugoj oko 2 km, piše na HAK-u

Zbog sudara kamiona i automobila na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko, u smjeru Bregane, promet se trenutno odvija usporeno.

Prema HAK-ovim informacijama, vozi se u koloni dugoj oko dva kilometra.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) na 24. km između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, vozi se u koloni dugoj oko 2 km - piše na HAK-u.

