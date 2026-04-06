FOTO Kaos na 'zelenom valu' u Zagrebu: Auto završio na krovu

U centru Zagreba, na križanju Ulice Andrije Hebranga i Gajeve ulice, došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedan automobil završio na krovu.

- U pitanju je taksi, a ljudi su, koliko sam vidio uspjeli izaći iz auta. Dijelovi su razbacani posvuda, sad će sigurno biti malo otežan promet tamo - govori nam naš čitatelj koji nam je poslao i fotografije ove nesreće.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako nema ozlijeđenih te kako je u pitanju samo materijalna šteta.