RIJEČ JE O TAKSIJU
FOTO Kaos na 'zelenom valu' u Zagrebu: Auto završio na krovu
Čitanje članka: < 1 min
U centru Zagreba, na križanju Ulice Andrije Hebranga i Gajeve ulice, došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedan automobil završio na krovu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- U pitanju je taksi, a ljudi su, koliko sam vidio uspjeli izaći iz auta. Dijelovi su razbacani posvuda, sad će sigurno biti malo otežan promet tamo - govori nam naš čitatelj koji nam je poslao i fotografije ove nesreće.
Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako nema ozlijeđenih te kako je u pitanju samo materijalna šteta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku