FOTO Kaos u Beogradu! Čuli se pucnjevi, izbio požar! 'Propucao je čovjeka i plinsku bocu...'

Apsolutni kaos u Beogradu. Veliki požar izbio je ispred Narodne skupštine Srbije u 'ćacilendu', mjestu gdje se okupljaju i borave Vučićeve pristaše. Svemu je prethodila pucnjava.
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Kako javlja Nova.rs, požar je izbio nakon pucnjave. Čuli su se pucnjevi, policija je krenula trčati prema jednom od šatora u 'ćacilendu'.
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Policija je vikala "Baci oružje, lezi dole, lezi dole"... Uhićena je jedna osoba.
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
N1 javlja kako je policija blokirala pristup dijelu Trga Nikole Pašića na kojem je došlo do pucnjave i požara.
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Kurir navodi kako je 70-godišnjak uhićen zbog sumnje da je pucao u 57-godišnjaka. Žrtva je navodno propucana u nogu. Tvrde da je napadač pucao, potom zapalio šator, a onda bacio šaku metaka u vatru.
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Telegraf navodi da je napadač ispucao metak u plinsku bocu!
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Vatrogasci su uspjeli ugasiti požar...
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
"Čuli smo da je nešto puklo, kao da je ispaljen metak, ljudi su počeli bježati, a onda se pojavio dim", kaže svjedok drame za Kurir...
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
