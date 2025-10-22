Obavijesti

DRAMA U ĆACILENDU

FOTO Kaos u Beogradu! Čuli se pucnjevi, izbio požar! 'Propucao je čovjeka i plinsku bocu...'

Apsolutni kaos u Beogradu. Veliki požar izbio je ispred Narodne skupštine Srbije u 'ćacilendu', mjestu gdje se okupljaju i borave Vučićeve pristaše. Svemu je prethodila pucnjava.
