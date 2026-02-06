FOTO Kaos u Berlinu: Avioni ne lete, zračna luka zatvorena je i drugi dan, prijeti ledena kiša

Njemačka meteorološka služba upozorava da je situacija i dalje posebno opasna na sjeveroistoku zemlje, gdje se očekuju daljnji pljuskovi ledene kiše, poledica i magla. Najpogođenija su područja od Mecklenburške jezerske regije do Baltičkog mora, kao i Berlin i Brandenburg. U mjestu Buschow u Brandenburgu tijekom noći je 27-godišnji muškarac zadobio teške, po život opasne ozljede nakon što je pao niz zaleđene stepenice. | Foto: Christoph Soeder/DPA