FOTO Kaos u Berlinu: Avioni ne lete, zračna luka zatvorena je i drugi dan, prijeti ledena kiša

Problemi su počeli već u četvrtak ujutro, kada su zbog brzo smrzavajuće ledene kiše najprije zaustavljena sva polijetanja, jer sigurno odleđivanje zrakoplova više nije bilo moguće.
račni promet na berlinskom aerodromu Berlin Brandenburg (BER) i u petak ujutro ostaje potpuno obustavljen zbog opasnih vremenskih uvjeta, priopćila je uprava aerodroma. Razlog su ledena kiša i pojava poledice, zbog kojih trenutačno nisu moguća ni polijetanja ni slijetanja.
„Zbog vremenskih uvjeta trenutačno nisu mogući ni polasci ni dolasci zrakoplova“, stoji u objavi aerodroma na službenoj internetskoj stranici. Letovi su već bili suspendirani u četvrtak, nakon što se na pistama stvorio sloj crnog leda.
Glasnogovornica aerodroma izjavila je za njemačku novinsku agenciju dpa kako nije poznato kada će se promet ponovno uspostaviti. Iako su djelatnici tijekom noći pokušavali očistiti piste, to je bilo samo djelomično uspješno, a površine su i dalje skliske i nesigurne.
BER, treći najprometniji aerodrom u Njemačkoj nakon Frankfurta i Münchena, nalazi se u Schönefeldu, južno od Berlina, na području savezne pokrajine Brandenburg. Zbog obustave prometa tisuće putnika moraju računati na kašnjenja, otkazivanja letova i promjene rezervacija, a iz uprave aerodroma preporučuju putnicima da se prije dolaska izravno informiraju kod svojih zrakoplovnih prijevoznika.
Problemi su počeli već u četvrtak ujutro, kada su zbog brzo smrzavajuće ledene kiše najprije zaustavljena sva polijetanja, jer sigurno odleđivanje zrakoplova više nije bilo moguće. Slijetanja su u početku još bila dopuštena, no kasnije su i ona obustavljena iz sigurnosnih razloga. U večernjim satima promet je potpuno zaustavljen.
Njemačka meteorološka služba upozorava da je situacija i dalje posebno opasna na sjeveroistoku zemlje, gdje se očekuju daljnji pljuskovi ledene kiše, poledica i magla. Najpogođenija su područja od Mecklenburške jezerske regije do Baltičkog mora, kao i Berlin i Brandenburg. U mjestu Buschow u Brandenburgu tijekom noći je 27-godišnji muškarac zadobio teške, po život opasne ozljede nakon što je pao niz zaleđene stepenice.
Meteorolozi očekuju da bi se tijekom dana vremenski uvjeti mogli postupno smirivati, iako će u nekim dijelovima zemlje i dalje prevladavati magla i temperature oko ništice.
