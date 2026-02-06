Obavijesti

PUTNICI SPAVALI NA TERMINALU

FOTO Kaos u Berlinu: Avioni ne lete, zračna luka zatvorena je i drugi dan, prijeti ledena kiša

Problemi su počeli već u četvrtak ujutro, kada su zbog brzo smrzavajuće ledene kiše najprije zaustavljena sva polijetanja, jer sigurno odleđivanje zrakoplova više nije bilo moguće.
Winter weather - Berlin/Brandenburg Airport
račni promet na berlinskom aerodromu Berlin Brandenburg (BER) i u petak ujutro ostaje potpuno obustavljen zbog opasnih vremenskih uvjeta, priopćila je uprava aerodroma. Razlog su ledena kiša i pojava poledice, zbog kojih trenutačno nisu moguća ni polijetanja ni slijetanja. | Foto: Christoph Soeder/DPA
