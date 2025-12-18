Obavijesti

KAOS U BRUXELLESU

FOTO Kaos u Bruxellesu! Sukob poljoprivrednika i policije. Lete krumpiri, policija bacila suzavac

Prosvjed poljoprivrednika u Bruxellesu prerastao je u ozbiljne nerede na trgu Place du Luxembourg, tik uz Europski parlament. Manja skupina prosvjednika sukobila se s policijom, dok su zrakom letjeli krumpiri, cikla i eksplozivne naprave. Policija je reagirala suzavcem i vodenim topovima, a u kaosu su se našli i novinari. Organizatori službenog prosvjeda ograđuju se od nasilnih skupina i poručuju da to nije bila njihova akcija.
Farmers rally in a large-scale protest in Brussels as leaders meet in EU summit
Na trgu Place du Luxembourg u Bruxellesu u četvrtak su izbili žestoki sukobi tijekom prosvjeda poljoprivrednika. | Foto: YVES HERMAN/REUTERS
