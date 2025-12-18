FOTO Kaos u Bruxellesu! Sukob poljoprivrednika i policije. Lete krumpiri, policija bacila suzavac

Prosvjed poljoprivrednika u Bruxellesu prerastao je u ozbiljne nerede na trgu Place du Luxembourg, tik uz Europski parlament. Manja skupina prosvjednika sukobila se s policijom, dok su zrakom letjeli krumpiri, cikla i eksplozivne naprave. Policija je reagirala suzavcem i vodenim topovima, a u kaosu su se našli i novinari. Organizatori službenog prosvjeda ograđuju se od nasilnih skupina i poručuju da to nije bila njihova akcija.
Na trgu Place du Luxembourg u Bruxellesu u četvrtak su izbili žestoki sukobi tijekom prosvjeda poljoprivrednika.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Stotinjak okupljenih ispred Europskog parlamenta ušlo je u obračun s policijom koja je osiguravala zgradu, a situacija je brzo eskalirala.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Prema dostupnim informacijama, dio prosvjednika policajce je zasuo krumpirima, ciklom i manjim eksplozivnim napravama.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Zrakom su se širili dim i petarde, dok je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima kako bi spriječila daljnje nerede. Napetosti su se prelile i na medije – pojedini prosvjednici okrenuli su se i protiv novinara na terenu.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Trg i okolne ulice preplavila su vozila, a pritom su oštećeni urbana oprema i drveće.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
U podnevnim satima pojavili su se i maskirani pojedinci koji, prema navodima, nisu povezani ni s jednom poljoprivrednom skupinom.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
U jutarnjim satima nekoliko vozača traktora pokušalo je probiti policijsku blokadu.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Zbog nereda su brojne ulice i tuneli u blizini europskih institucija potpuno zatvoreni.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Kada su poljoprivrednici pokušali silom proći prema zaštićenoj zoni, policija je ponovno aktivirala vodene topove.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Tijekom dana očekivao se dolazak dodatnih prosvjednika i traktora u područje oko trga.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Službeni marš protiv europske poljoprivredne politike započeo je u četvrtak oko 12.30 sati u blizini željezničkog kolodvora Bruxelles-Nord.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Povorku, predvođenu s pet traktora, činile su tisuće poljoprivrednika koji su se kretali prema europskoj četvrti.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Prosvjed je krenuo s bulevara Roi Albert II, gdje su predstavnici delegacija održali govore, piše The Brussels Times.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Federacija Copa-Cogeca, organizator službenog prosvjeda, objavila je na platformi X da je sudjelovalo više od 10.000 ljudi.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Istaknuli su i da skupina koja se sukobila s policijom na trgu Place du Luxembourg nije dio njihove akcije.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
- Razumijemo njihov bijes, ali danas smo željeli održati miran prosvjed - poručila je Ksenija Simović iz Copa-Cogece.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
