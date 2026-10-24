FOTO Kaos u Bruxellesu: Sukobi prosvjednika i policije, letjeli znakovi, skuteri, suzavac...

Belgijska policija upotrijebila je suzavac i papar-sprej u sukobu s protuvladinim prosvjednicima u subotu, koji traže bolje uvjete u obrazovnom sustavu, izvijestili su Reuters i belgijski mediji. Do sukoba je došlo kad su se stotine uglavnom mladih prosvjednika okupile na prosvjedu, zadnjem u nizu koji su se održali proteklih mjeseci, pozivajući na bolje financiranje obrazovnog sustava i optužujući policiju za pretjerano nasilje.

Foto: Nicolas Economou

Sukobi su bili puno manji i manje nasilni od onih koji su se održali prošli tjedan u Belgiji i, u puno većem opsegu, u susjednoj Francuskoj.

U jednom incidentu u Bruxellesu u subotu, prosvjednici su bježali i padali na tlo dok ih je policija gonila, dok su policajci udarali jednog prosvjednika, prenosi Reuters.

Prosvjednici su bacali ulične znakove i druge predmete na gomilu skutera i bicikla za iznajmljivanje u pokušaju da ih zapale.

Foto: Nicolas Economou

U drugom incidentu, policija je upotrijebila suzavac da rastjera prosvjednike, izvijestilo je nekoliko belgijskih medija.

Policija u Bruxellesu priopćila je krajem popodneva da nije bilo većih incidenata. Rekli su da su poduzeli mjere kako bi "zajamčili javni red i sigurnost svih".

Policija je privremeno pritvorila petero ljudi zbog remećenja javnog reda i još četiri zbog posjedovanja zabranjenog oružja i poticanja nereda, navodi se u priopćenju.