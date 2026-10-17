FOTO Prosvjednici i policija sukobili se u Bruxellesu: Policija koristila vodeni top i suzavac!

Nekoliko stotina, većinom mladih ljudi, prosvjedovalo je u subotu u Bruxellesu, pri čemu je došlo do sukoba izgrednika s policijom...
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Nekoliko stotina, većinom mladih ljudi, prosvjedovalo je u subotu u Bruxellesu, pri čemu je došlo do sukoba izgrednika s policijom, a nemire su dijelom potaknuli prosvjedi u susjednoj Francuskoj. Belgijski studenti su pojasnili da prosvjeduju protiv sve većih troškova obrazovanja i reformi i kako strahuju da će troškovi i reforme učiniti visoko obrazovanje manje dostupnim.
| Foto: Yves Herman
Nekoliko stotina, većinom mladih ljudi, prosvjedovalo je u subotu u Bruxellesu, pri čemu je došlo do sukoba izgrednika s policijom, a nemire su dijelom potaknuli prosvjedi u susjednoj Francuskoj. Belgijski studenti su pojasnili da prosvjeduju protiv sve većih troškova obrazovanja i reformi i kako strahuju da će troškovi i reforme učiniti visoko obrazovanje manje dostupnim. |
Foto: Yves Herman
Nekoliko stotina, većinom mladih ljudi, prosvjedovalo je u subotu u Bruxellesu, pri čemu je došlo do sukoba izgrednika s policijom, a nemire su dijelom potaknuli prosvjedi u susjednoj Francuskoj. Belgijski studenti su pojasnili da prosvjeduju protiv sve većih troškova obrazovanja i reformi i kako strahuju da će troškovi i reforme učiniti visoko obrazovanje manje dostupnim.
| Foto: Yves Herman
Prosvjednici su se okupili u središtu Bruxellesa. Mnogi među njima nosili su maske i uzvikivali antifašističke parole. Očevici su Reutersu rekli da je policija upotrijebila suzavac i vodene topove, dok je dio prosvjednika prevrnuo automobil.
| Foto: Yves Herman
Belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin poručio je u objavi na platformi X da "ono što se događa u Bruxellesu više nije običan prosvjed" te da će se "upotrijebiti sva potrebna sredstva kako bi se uspostavio red i da bi se suprotstavilo izgrednicima".
| Foto: Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman