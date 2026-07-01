Obavijesti

News

Komentari 8
DRAMA U BOŠKOVIĆEVOJ

FOTO Kaos u centru Zagreba: U zgradi Porezne izbio je požar

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Kaos u centru Zagreba: U zgradi Porezne izbio je požar
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Radi se o požaru ormariča s električnih instalacija. U prostoriji iznad požara je bilo puno dima

Buknuo je manji požar s jako puno dima u zgradi Porezne uprave u Boškovićevoj ulici u centru Zagreba, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Kako doznajemo, počelo se dimiti u podrumu objekta pa su na mjesto intervencije iza 6 sati pozvani zagrebački vatrogasci. 

Foto: čitatelj/24sata

- Radi se o požaru ormarića s električnih instalacija. Požar je pogašen i pregledali smo druge prostorije. U jednom trenutku se u server sobi aktivirao plin FM 200. U prostoriji iznad požara je bilo puno dima, ali nema tragova požara - rekao nam je zagrebački vatrogasni zapovjednik Siniša Jembrih.

Jutarnji list neslužbeno doznaje da je vatrena stihija izbila tik uz prostor u kojem se nalazi arhiva te nije poznato je li išta oštećeno.

Kolika je pričinjena materijalna šteta kao i točan uzrok izbijanja požara biti će poznato po dovršetku policijskog očevida koji će započeti kada se za to stvore uvjeti.

Foto: čitatelj/24sata

Naš čitatelj nam je javio kako je u ulici nastala velika gužva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Zagrepčanka djecu ostavila u autu. Ljudi zvali policiju. PUZ: 'Može doći do toplinskog udara'
STRAVA

Zagrepčanka djecu ostavila u autu. Ljudi zvali policiju. PUZ: 'Može doći do toplinskog udara'

Radi slabije mogućnosti prilagodbe dječjeg organizma na visoke temperature nego kod odrasle osoba,  tijelo djeteta se zagrijava znatno brže (tri do pet puta) od tijela odrasle osobe
VIDEO Milanović: 'Prijetili su Kundidu ako se ne pojavi na 'pranju' da će ga smijeniti!'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO Milanović: 'Prijetili su Kundidu ako se ne pojavi na 'pranju' da će ga smijeniti!'

Obraćanje dolazi nakon novog verbalnog sukoba s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji se rasplamsao zbog neslaganja oko sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.
VIDEO Jaka tuča u Sloveniji: 'Rade se velike kolone, vozači se sklanjaju pod nadvožnjake'
VELIKO NEVRIJEME

VIDEO Jaka tuča u Sloveniji: 'Rade se velike kolone, vozači se sklanjaju pod nadvožnjake'

SLOVENIJA - Strašna tuča pada na autocesti od Ljubljane prema Trstu, rekao nam je čiatelj 24sata. Dodaje kako i dalje pada jaka kiša te se stvaraju kolone zbog vozača koji se opasno sklanjaju pod nadvožnjake na autocesti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026