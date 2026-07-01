Radi se o požaru ormariča s električnih instalacija. U prostoriji iznad požara je bilo puno dima
FOTO Kaos u centru Zagreba: U zgradi Porezne izbio je požar
Buknuo je manji požar s jako puno dima u zgradi Porezne uprave u Boškovićevoj ulici u centru Zagreba, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Kako doznajemo, počelo se dimiti u podrumu objekta pa su na mjesto intervencije iza 6 sati pozvani zagrebački vatrogasci.
- Radi se o požaru ormarića s električnih instalacija. Požar je pogašen i pregledali smo druge prostorije. U jednom trenutku se u server sobi aktivirao plin FM 200. U prostoriji iznad požara je bilo puno dima, ali nema tragova požara - rekao nam je zagrebački vatrogasni zapovjednik Siniša Jembrih.
Jutarnji list neslužbeno doznaje da je vatrena stihija izbila tik uz prostor u kojem se nalazi arhiva te nije poznato je li išta oštećeno.
Kolika je pričinjena materijalna šteta kao i točan uzrok izbijanja požara biti će poznato po dovršetku policijskog očevida koji će započeti kada se za to stvore uvjeti.
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