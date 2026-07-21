FOTO Kaos u Italiji! Izbili žestoki sukobi nakon smrti muškarca kojeg je privodila policija

Abderahim Fakir, rođen u Maroku, vodio je malo poduzeće za usluge selidbe i čišćenja, a preminuo je u nedjelju nakon što je policija pozvana zbog muškarca koji se ponašao agresivno i pritom oštetio vozilo, izvijestili su talijanski mediji. Videozapis incidenta koji je snimio prolaznik i koja je široko podijeljena na internetu potaknuo je stotine ljudi na prosvjed. Prema ANSA-i, neki su bacili eksploziv u blizini policijskih zgrada u gradu, a policija je reagirala suzavcem i vodenim topovima.

Sramotno je čuti 'policajci ubojice' i 'cijeli svijet vas mrzi', što se uzvikivalo tijekom prosvjeda u Bologni", rekao je Tommaso Foti, ministar europskih poslova u vladi premijerke Giorgie Meloni.

Foto: MICHELE LAPINI

Na videu Fakir leži na tlu licem prema dolje dok ga dvojica policijskih službenika drže. Čuje se kako više puta doziva u pomoć i bori se za dah, a onda se potpuno prestaje pomicati.

ANSA je također izvijestila da se skupina prosvjednika okupila sjedeći na trgu i držeći Fakirovu fotografiju. Opisali su akciju kao gestu nenasilnog prosvjeda.

Foto: MICHELE LAPINI

Incident je izazvao reakcije iz cijelog političkog spektra. Oporbeni su političari zahtijevali odgovornost, dok je vladajuća koalicija branila uključene policajce.

Foto: MICHELE LAPINI

Tužitelji su otvorili istragu o incidentu. Ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi rekao je da ima "puno povjerenje" da će istraga utvrditi činjenice i razjasniti što se dogodilo.

Foto: MICHELE LAPINI

Bolonjska policija rekla je da će istražiteljima dati snimke s tjelesnih kamera policajaca koji su intervenirali.