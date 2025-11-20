Obavijesti

News

FOTO Kaos u prometu diljem Zagreba, evo kuda možete ići

Foto: Google Maps

Uvedli su privremenu prometnu regulaciju prometa zbog požara Vjesnika

Ogromne gužve stvorile su se na zagrebačkim prometnicama nakon zatvaranja Slavonske avenije i ulica oko zgrade Vjesnika, koju je u ponedjeljak zahvatio veliki požar. 

Prometni kolaps kod Vjesnika 00:46
Prometni kolaps kod Vjesnika | Video: 24sata Video

- Ovo je kolaps i pol. Kolona je skroz od obilaznice pa do hotela Antunović - ispričao nam je čitatelj.

Uvedena je privremena prometna regulacija prometa, od utorka 18. studenog pa sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar, biti na snazi:

Foto: 24sata

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera. Slavonskom avenijom prema zapadu grada promet će se odvijati sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom. U smjeru istoka, promet Slavonskom avenijom bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice. Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka. Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekuju se veći poremećaji u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. 

138
Foto: Čitatelj 24sata

Iz Grada Zagreba navode da su u kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa. Pozvali su građane da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle.

- Oni koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac - dodaju.

Foto: 24sata

Usporeno se vozi uz zastoje u zoni radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Stvorila se kolona od šest kilometara. Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

