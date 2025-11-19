Obavijesti

ZAGREB U CRVENOM

Vodič kroz prometni kaos: Ovo je sve zatvoreno oko Vjesnika! Evo kojim ulicama možete proći

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Vodič kroz prometni kaos: Ovo je sve zatvoreno oko Vjesnika! Evo kojim ulicama možete proći
Foto: Google Maps

Temeljem stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara, određen je sigurnosni perimetar oko zgrade Vjesnika. Promet teče okolo, no nastao je kolaps

Nakon požara u kojem je jedan od simbola našega grada u potpunosti izgorio, tijekom današnjeg dana su na terenu bile sve službe. Zagrebački vatrogasci su požrtvovno nastavili s gašenjem požara, a Hrvatski centar za potresno inženjerstvo je pristupio inicijalnom pregledu zgrade. Temeljem stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara, HCPI je definirao sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati. Zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, sigurnosni perimetar obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije.

Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija koja će od utorka 18.12. u 19:00 h pa sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi:

- Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

- Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

- Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

- Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

- Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.
 
Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa.

Građane molimo da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.

