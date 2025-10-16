FOTO Kaos u Zagrebu! Auto zapeo na tračnicama, tramvaji voze skraćenom rutom

Nastao je prometni kaos zbog kvara automobila koji je ostao zaustavljen na tramvajskim tračnicama u Savskoj cesti kod križanja s Veslačkom ulicom. Tramvajski promet je prema centru trenutno otežan, a iz ZET-a su izvijestili da tramvajske linije 4, 5 i 17 prometuju skraćeno dok traje uklanjanje vozila i normalizacija prometa.

Foto: Čitatelj 24sata

Linija 4 trenutno prometuje samo na relaciji Dubec - Ljubljanica, a zatim se vraća u smjeru istoka. S druge strane, tramvaji linija 5 i 17 voze kružno na dionici Prečko - Savski most - Prečko, bez ulaska u središte grada.