FOTO KAOS Zatvara se ključno raskrižje blizu centra Zagreba! Evo kojim pravcima se kretati

Nakon što su u lipnju započeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Ulici kralja Zvonimira, od utorka, 14. srpnja, započinje i modernizacija raskrižja Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu. Radovi će trajati do 15. kolovoza, najavljuju iz Grada
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Nakon što su u lipnju započeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Ulici kralja Zvonimira, od utorka, 14. srpnja, započinje i modernizacija raskrižja Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu. Radovi će trajati do 15. kolovoza, najavljuju iz Grada
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon što su u lipnju započeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Ulici kralja Zvonimira, od utorka, 14. srpnja, započinje i modernizacija raskrižja Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu. Radovi će trajati do 15. kolovoza, najavljuju iz Grada |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon što su u lipnju započeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Ulici kralja Zvonimira, od utorka, 14. srpnja, započinje i modernizacija raskrižja Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu. Radovi će trajati do 15. kolovoza, najavljuju iz Grada
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Pojašnjavaju kako se obnavlja dotrajala kolosiječna konstrukcija i tramvajske skretnice na jednom od najopterećenijih dijelova zagrebačke tramvajske mreže.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Završetkom radova povećat će se sigurnost i pouzdanost tramvajskog prometa, smanjiti potreba za budućim izvanrednim intervencijama te osigurati kvalitetnija infrastruktura, kažu. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 1,1 milijun eura.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Budući da se radovi izvode u samom središtu raskrižja i obuhvaćaju potpunu rekonstrukciju tramvajske infrastrukture, nije ih moguće izvesti uz redovno odvijanje prometa, dodaju iz Grada. Zbog toga će od 14. srpnja u 06:00 sati do subote, 15. kolovoza 2026. godine u 04:00 sata prometovanje raskrižjem Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice biti otežano, odnosno bit će onemogućeno prometovanje vozilima Šubićevom ulicom iz smjera sjever – jug i obratno.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Radovi će privremeno utjecati i na organizaciju javnog gradskog prijevoza. Od utorka, 14. srpnja, tramvajska linija 7 prometovat će izmijenjenom trasom, dok na relaciji Trg žrtava fašizma – Borongaj izvanredna autobusna linija 602 od danas vozi prema prilagođenom voznom redu. Tijekom izvođenja radova na kompletnoj rekonstrukciji Zvonimirove ulice na snazi su i druge prilagodbe tramvajskog i autobusnog prometa.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
– Nakon desetljeća nedovoljnih ulaganja, rekonstrukcija raskrižja dio je šireg ciklusa obnove zagrebačke tramvajske infrastrukture, kojim se postupno moderniziraju najopterećeniji dijelovi mreže koja će građanima služiti dugi niz godina – naglasili su iz Grada.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Također, podsjećaju da su sve privremene prometne regulacije integrirali u navigacijske aplikacije Waze i Google Maps pa preporučuju njihovo korištenje radi lakšeg pronalaženja najbržih alternativnih pravaca.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL