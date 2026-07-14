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KREĆU RADOVI

FOTO KAOS Zatvara se ključno raskrižje blizu centra Zagreba! Evo kojim pravcima se kretati

Nakon što su u lipnju započeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Ulici kralja Zvonimira, od utorka, 14. srpnja, započinje i modernizacija raskrižja Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu. Radovi će trajati do 15. kolovoza, najavljuju iz Grada
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Zagreb: Zbog radova križanje Šubićeve i Zvonimirove ulice zatvara se za promet na mjesec dana
Nakon što su u lipnju započeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Ulici kralja Zvonimira, od utorka, 14. srpnja, započinje i modernizacija raskrižja Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu. Radovi će trajati do 15. kolovoza, najavljuju iz Grada | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Nakon što su u lipnju započeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Ulici kralja Zvonimira, od utorka, 14. srpnja, započinje i modernizacija raskrižja Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu. Radovi će trajati do 15. kolovoza, najavljuju iz Grada | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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