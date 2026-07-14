FOTO KAOS Zatvara se ključno raskrižje blizu centra Zagreba! Evo kojim pravcima se kretati

Budući da se radovi izvode u samom središtu raskrižja i obuhvaćaju potpunu rekonstrukciju tramvajske infrastrukture, nije ih moguće izvesti uz redovno odvijanje prometa, dodaju iz Grada. Zbog toga će od 14. srpnja u 06:00 sati do subote, 15. kolovoza 2026. godine u 04:00 sata prometovanje raskrižjem Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice biti otežano, odnosno bit će onemogućeno prometovanje vozilima Šubićevom ulicom iz smjera sjever – jug i obratno. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL