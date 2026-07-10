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TRI DANA MANIFESTACIJE

FOTO Kip Nikole Tesle osvanuo prekriven zlatnom folijom

U Zagrebu se od 9. do 11. srpnja 2026. godine u organizaciji Udruge Nikola Tesla - Genij za budućnost tradicionalnom trodnevnom manifestacijom Tesla&friends obilježava 170. rođendan Nikole Tesle i 13. Dan Nikole Tesle - dan znanosti, tehnologije i inovacija. Manifestacija kroz znanstvene, edukativne, kulturne i umjetničke sadržaje okuplja znanstvenike, inovatore, studente, učenike, gospodarstvenike i građane s ciljem promicanja Tesline ostavštine te poticanja inovativnosti, kreativnosti i odgovornog djelovanja u društvu, piše Udruga Nikola Tesla.
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FOTO Kip Nikole Tesle osvanuo prekriven zlatnom folijom
Manifestacija započinje u četvrtak 9. srpnja u Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“, gdje će biti održana demonstracija Teslinih pokusa u Demonstracijskom kabinetu Nikola Tesla. | Foto: Čitatelj 24sata
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Manifestacija započinje u četvrtak 9. srpnja u Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“, gdje će biti održana demonstracija Teslinih pokusa u Demonstracijskom kabinetu Nikola Tesla. | Foto: Čitatelj 24sata
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