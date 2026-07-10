FOTO Kip Nikole Tesle osvanuo prekriven zlatnom folijom

Središnje događanje manifestacije održat će se u petak 10 srpnja u večernjim satima u Hotelu Esplanade u Zagrebu, gdje će biti organizirana svečana večer Tesla&friends i dodjela godišnje nagrade „Nikola Tesla – Genij za budućnost“. Program će otvoriti izvedba pjesme „Imagine“ Johna Lennona, inače svečana pjesma Udruge Nikola Tesla – Genij za budućnost u izvedbi Chriztel Renae Acevede uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL