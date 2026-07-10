FOTO Kip Nikole Tesle osvanuo prekriven zlatnom folijom

U Zagrebu se od 9. do 11. srpnja 2026. godine u organizaciji Udruge Nikola Tesla - Genij za budućnost tradicionalnom trodnevnom manifestacijom Tesla&friends obilježava 170. rođendan Nikole Tesle i 13. Dan Nikole Tesle - dan znanosti, tehnologije i inovacija. Manifestacija kroz znanstvene, edukativne, kulturne i umjetničke sadržaje okuplja znanstvenike, inovatore, studente, učenike, gospodarstvenike i građane s ciljem promicanja Tesline ostavštine te poticanja inovativnosti, kreativnosti i odgovornog djelovanja u društvu, piše Udruga Nikola Tesla.
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Manifestacija započinje u četvrtak 9. srpnja u Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“, gdje će biti održana demonstracija Teslinih pokusa u Demonstracijskom kabinetu Nikola Tesla.
| Foto: Čitatelj 24sata
Manifestacija započinje u četvrtak 9. srpnja u Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“, gdje će biti održana demonstracija Teslinih pokusa u Demonstracijskom kabinetu Nikola Tesla. |
Foto: Čitatelj 24sata
Manifestacija započinje u četvrtak 9. srpnja u Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“, gdje će biti održana demonstracija Teslinih pokusa u Demonstracijskom kabinetu Nikola Tesla.
| Foto: Čitatelj 24sata
Posjetitelji će imati priliku upoznati se s principima rada nekih od Teslinih najpoznatijih izuma i saznati više o njegovom životu i znanstvenom djelovanju.
| Foto: Čitatelj 24sata
Istoga dana u večernjim satima na fontanama Sveučilišne livade bit će izvedena projekcija igre vode i svjetla u liku Nikole Tesle.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
U petak 10. srpnja, na sam dan Teslina rođenja, kod spomenika Nikoli Tesli u održat će se tradicionalno polaganje cvijeća i prigodni program kojim će se odati počast velikom
znanstveniku. Program uključuje polaganje cvijeća, glazbeni nastup Chriztel Renae Acevede, prigodna obraćanja predstavnika Udruge Nikola Tesla – Genij za budućnost, Grada Zagreba i Instituta Ruđer Bošković, dodjelu nagrada mladim kreativcima, međunarodnu čestitku mladih povodom Teslina 170. rođendana te performans „Tesline tri golubice“.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Središnje događanje manifestacije održat će se u petak 10 srpnja u večernjim satima u Hotelu Esplanade u Zagrebu, gdje će biti organizirana svečana večer Tesla&friends i dodjela godišnje nagrade „Nikola Tesla – Genij za budućnost“. Program će otvoriti izvedba pjesme „Imagine“ Johna Lennona, inače svečana pjesma Udruge Nikola Tesla – Genij za budućnost u izvedbi Chriztel Renae Acevede uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Tijekom večeri okupljenima će se obratiti brojni predstavnici znanstvenih, obrazovnih, gospodarskih i javnih institucija, među kojima su predstavnici Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Američke gospodarske komore u Hrvatskoj, Instituta Ruđer Bošković, Grada Zagreba, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Hrvatskoga sabora te Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Hrvatskoj.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Poseban dio programa bit će panel rasprava „Tesla – most između znanosti i duhovnosti“ na kojoj će sudjelovati prof. dr. sc. Velimir Abramović, Mia Anđelo i doc. dr. sc. Marin Beroš, uvod u ovogodišnju konferenciju Tesla u Zagrebu. U glazbenom dijelu programa nastupit će proslavljena glazbenica Sandra Bagarić uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića, a proslavu će posjetiti i robotica Tonka.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
ijekom večeri bit će proglašeni dobitnici godišnje nagrade „Nikola Tesla – Genij za budućnost“.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Konferencija će okupiti znanstvenike, istraživače i stručnjake iz različitih područja kako bi razgovarali o Teslinoj ostavštini te odnosu znanosti, etike i duhovnosti u suvremenom društvu
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata