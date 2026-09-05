Molitelji se, između ostalog, mole i za "čednost u odijevanju", zabranu pobačaja i "duhovni autoritet muškaraca u obitelji"
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VIDEO Klečavci stigli na Trg gdje će kasnije biti prosvjed za Liku
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Tradicionalno na prvu subotu u mjesecu katolici fanatici mole krunicu na Trgu bana Josipa Jelačića.
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Klečavci se, između ostalog, mole i za "čednost u odijevanju", zabranu pobačaja i "duhovni autoritet muškaraca u obitelji".
Treba reći i kako je ženama zabranjeno ulaziti u ograđeni prostor u kojem mole muškarci.
S druge strane, okupili su se i protuprosvjednici s bubnjevima i transparentima.
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