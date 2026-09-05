VIDEO Klečavci stigli na Trg gdje će kasnije biti prosvjed za Liku

Tradicionalno na prvu subotu u mjesecu katolici fanatici mole krunicu na Trgu bana Josipa Jelačića.

Pokretanje videa... VIDEO Trg u Zagrebu | Video: Luka Safundžić/24sata

Klečavci se, između ostalog, mole i za "čednost u odijevanju", zabranu pobačaja i "duhovni autoritet muškaraca u obitelji".

Treba reći i kako je ženama zabranjeno ulaziti u ograđeni prostor u kojem mole muškarci.

S druge strane, okupili su se i protuprosvjednici s bubnjevima i transparentima.