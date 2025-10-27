Obavijesti

SKUPA IGRAČKA Kod Otočca je razbio Lambo! Šteta 100.000 €!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Iz policije kažu kako je mladić uslijed neprilagođene vožnje udario u zaštitnu ogradu. Nema ozlijeđenih osoba...

Policija nam je potvrdila kako su jučer u jutarnjim satima zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na A1 kod mjesta Otočac. 

- Osobnim automobilom švicarskih registracijskih oznaka upravljao je muškarac (2002. godište), te je uslijed neprilagođene vožnje udario u zaštitnu ogradu - rekli su nam iz policije. 

Dodali su kako nema ozlijeđenih osoba, te da je nastala samo materijalna šteta, koja je, kažu iz policije, procijenjena na 102.000 eura.

- Zbog počinjenog prekršaja izrečena je novčana kazna - rekli su iz policije.

Prema obliku karoserije i linijama svjetala automobil podsjeća na Lamborghini Huracan koji se proizvodio od 2014. do 2024. godine. Cijena početnog modela iz 2014. godine bila je oko 160 tisuća eura. Najnoviji model iz 2024. u nekim izvedbama košta i preko 300.000 eura.

