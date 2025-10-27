Tinejdžer u Međimurju skrivio sudar sa četvero ozlijeđenih pa pobjegao s mjesta nesreće

Mladić (18) bez položenog vozačkog ispita u subotu je oko 14.30 sati skrivio nesreću, na cesti između Gornjeg Kuršanca i Kuršanca, u kojoj je ozlijeđeno četvero ljudi. Vozio je auto čakovečkih tablica i na ravnom dijelu ceste krenuo pretjecati zasad nepoznatog biciklitsa.

Pritom je automobilom u potpunosti prešao na suprotnu prometnu traku zbog čega je izazvao neposrednu opasnost za 68-godišnjeg vozača, koji je upravljao autom čakovečkih tablica. Uslijed opisane situacije 68-godišnji vozač bio je prisiljen naglo zakočiti kako bi izbjegao sudar. Pritom je u stražnji dio njegovog automobila udario osobni automobil čakovečkih tablica kojim je upravljao 37-godišnji vozač.

U izbjegavanju sudara 18-godišnji vozač sišao je automobilom izvan kolnika na obližnju oranicu, nakon čega se vratio na kolnik te napustio mjesto događaja prometne nesreće, navodi policija.



Ozlijeđeni 37-godišnji vozač te dvojica putnika iz njegovog automobila (22-godišnjak i 23-godišnjak) te 68-godišnji vozač vozilima hitne medicinske pomoći prevezeni su u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje im je pružena pomoć, dok će se težina ozljeda naknadno okvalificirati.

Foto: PU međimurska





Odbjeglog 18-godišnjaka policijski službenici Postaje prometne policije Čakovec ubrzo nakon prometne nesreće pronašli su u Kuršancu, Međimurskoj ulici te ga uhitili i priveli u policijsku postaju.



Nakon kvalifikacije ozljeda slijedi i pravna kvalifikacija događaja (prekršajna ili kaznena odgovornost 18-godišnjeg vozača osobnog automobila).