Obavijesti

News

Komentari 7
KRŠ I LOM KRAJ KURŠANCA

Tinejdžer u Međimurju skrivio sudar sa četvero ozlijeđenih pa pobjegao s mjesta nesreće

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Tinejdžer u Međimurju skrivio sudar sa četvero ozlijeđenih pa pobjegao s mjesta nesreće
Foto: PU međimurska

Ozlijeđeni 37-godišnji vozač te dvojica putnika iz njegovog automobila (22-godišnjak i 23-godišnjak) te 68-godišnji vozač vozilima hitne medicinske pomoći prevezeni su u Županijsku bolnicu Čakovec

Mladić (18) bez položenog vozačkog ispita u subotu je oko 14.30 sati skrivio nesreću, na cesti između Gornjeg Kuršanca i Kuršanca, u kojoj je ozlijeđeno četvero ljudi. Vozio je auto čakovečkih tablica i na ravnom dijelu ceste krenuo pretjecati zasad nepoznatog biciklitsa.

Pritom je automobilom u potpunosti prešao na suprotnu prometnu traku zbog čega je izazvao neposrednu opasnost za 68-godišnjeg vozača, koji je upravljao autom čakovečkih tablica. Uslijed opisane situacije 68-godišnji vozač bio je prisiljen naglo zakočiti kako bi izbjegao sudar. Pritom je u stražnji dio njegovog automobila udario osobni automobil čakovečkih tablica kojim je upravljao 37-godišnji vozač.

KATASTROFA NEVIĐENI UŽAS U SRBIJI Pijanac prošao kroz crveno i ubio cijelu obitelj! Mamu, tatu i dijete (10)
NEVIĐENI UŽAS U SRBIJI Pijanac prošao kroz crveno i ubio cijelu obitelj! Mamu, tatu i dijete (10)

U izbjegavanju sudara 18-godišnji vozač sišao je automobilom izvan kolnika na obližnju oranicu, nakon čega se vratio na kolnik te napustio mjesto događaja prometne nesreće, navodi policija.
 
Ozlijeđeni 37-godišnji vozač te dvojica putnika iz njegovog automobila (22-godišnjak i 23-godišnjak) te 68-godišnji vozač vozilima hitne medicinske pomoći prevezeni su u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje im je pružena pomoć, dok će se težina ozljeda naknadno okvalificirati.

Foto: PU međimurska


 
Odbjeglog 18-godišnjaka policijski službenici Postaje prometne policije Čakovec ubrzo nakon prometne nesreće pronašli su u Kuršancu, Međimurskoj ulici te ga uhitili i priveli u policijsku postaju.
 
Nakon kvalifikacije ozljeda slijedi i pravna kvalifikacija događaja (prekršajna ili kaznena odgovornost 18-godišnjeg vozača osobnog automobila).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Pogledajte nevjerojatne fotografije iz Domovinskog rata
POZNATI FOTOREPORTER

FOTO Pogledajte nevjerojatne fotografije iz Domovinskog rata

Ratni fotoreporter i dragovoljac Željko Gašparović predstavit će fotomonografiju koja sadrži nevjerojatne fotografije koje su obilježile Domovinski rat.
Ulovili dvojicu Rumunja, cijelo ljeto krali brodske motore i opremu za čamce po Jadranu
OGROMNA ŠTETA

Ulovili dvojicu Rumunja, cijelo ljeto krali brodske motore i opremu za čamce po Jadranu

Među ukradenim predmetima nalaze se veći broj sondera i vanbrodskih motora, navigacijski uređaji, satovi motora, sonari i pomorski radio uređaji. Ukradenu opremu su potom prodavali u Rumunjskoj
Od užasnog ratnog zločina u Baćinu prošle su 34 godine: Poredali su ih uz Unu i sve ubili
MASAKR CIVILA

Od užasnog ratnog zločina u Baćinu prošle su 34 godine: Poredali su ih uz Unu i sve ubili

Svi su istodobno likvidirani na istome mjestu, daleko od linije bojišta i nevezano za bilo kakvo borbeno djelovanje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025