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FOTO Kod Vjesnika se opet vozi kao i prije požara nebodera, gotovi radovi i na Deželićevoj

Završetkom radova u zoni Vjesnika uspostavlja se redovno odvijanje prometa kakvo je bilo prije požara Vjesnikove zgrade, kao i autobusno stajalište Vjesnik.
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Zagreb: Od danas se uspostavlja redovan promet u zoni Vjesnika
Nakon završetka radova na uklanjanju zgrade Vjesnika te sanaciji nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije u zoni sa Savskom cestom, u subotu od 8 sati je ponovno uspostavljen promet za motorna vozila i vozila javnog gradskog prijevoza na tom dijelu prometnice. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Nakon završetka radova na uklanjanju zgrade Vjesnika te sanaciji nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije u zoni sa Savskom cestom, u subotu od 8 sati je ponovno uspostavljen promet za motorna vozila i vozila javnog gradskog prijevoza na tom dijelu prometnice. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 1

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