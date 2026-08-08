FOTO Kod Vjesnika se opet vozi kao i prije požara nebodera, gotovi radovi i na Deželićevoj

Završetkom radova u zoni Vjesnika uspostavlja se redovno odvijanje prometa kakvo je bilo prije požara Vjesnikove zgrade, kao i autobusno stajalište Vjesnik.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Nakon završetka radova na uklanjanju zgrade Vjesnika te sanaciji nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije u zoni sa Savskom cestom, u subotu od 8 sati je ponovno uspostavljen promet za motorna vozila i vozila javnog gradskog prijevoza na tom dijelu prometnice.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Nakon završetka radova na uklanjanju zgrade Vjesnika te sanaciji nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije u zoni sa Savskom cestom, u subotu od 8 sati je ponovno uspostavljen promet za motorna vozila i vozila javnog gradskog prijevoza na tom dijelu prometnice. |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Nakon završetka radova na uklanjanju zgrade Vjesnika te sanaciji nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije u zoni sa Savskom cestom, u subotu od 8 sati je ponovno uspostavljen promet za motorna vozila i vozila javnog gradskog prijevoza na tom dijelu prometnice.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Tijekom radova sanirani su nogostup i poklopci revizionih okana na kolniku na mjestima gdje su bila ulegnuća, obnovljena je horizontalna signalizacija te su očišćeni bočni sabirni kanali.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Završetkom radova u zoni Vjesnika uspostavlja se redovno odvijanje prometa kakvo je bilo prije požara Vjesnikove zgrade, kao i autobusno stajalište Vjesnik.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
U subotu od 4.00 sata je otvorena ulica Prilaz Gjure Deželića, na dionici od Trga Vladka Mačeka do Primorske ulice, nakon završetka radova na uređenju kolnika.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Radovi su obuhvatili asfaltiranje kolnika u punoj širini, obnovu horizontalne prometne signalizacije te zamjenu poklopaca komunalne infrastrukture. Ukupna vrijednost radova je 268.000 eura, a izvedeni su u sklopu Plana komunalnih aktivnosti Vijeća Gradske četvrti Donji grad za 2026. godinu, na prijedlog Mjesnog odbora „Petar Zrinski“, s ciljem poboljšanja stanja kolnika te sigurnijeg odvijanja prometa.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL