FOTO Kod Vjesnika se opet vozi kao i prije požara nebodera, gotovi radovi i na Deželićevoj

Nakon završetka radova na uklanjanju zgrade Vjesnika te sanaciji nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije u zoni sa Savskom cestom, u subotu od 8 sati je ponovno uspostavljen promet za motorna vozila i vozila javnog gradskog prijevoza na tom dijelu prometnice. | Foto: Marko Seper/PIXSELL