TRNJE

FOTO Kokain, LSD, trava. Evo što je policija pronašla u Zagrebu

Piše HINA,
Foto: PU zagrebačka

Zagrebačka policija (PUZ) kazneno je prijavila i pritvorskom nadzorniku predala je 54-godišnjaka kojega je spriječila u preprodaji više od 65 kilograma droge koju je pronašla tijekom kriminalističke istrage koja je uslijedila nakon što ga je na Trnju uhitilas paketima kokaina.

PUZ u priopćenju u subotu navodi da je 54-godišnjaka sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama odnosno veće količine kokaina, amfetamina, marihuane, ketamina, LSD-a te smole marihuane.

Osumnjičeni je na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio drogu koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu kojim se koristi na zagrebačkom Trnju, a onda dalje preprodavao.

U srijedu, 29. travnja, u popodnevnim na području Trnja, prilikom provjere identiteta, osumnjičeni je policijskim službenicima dobrovoljno predao tri paketa kokaina ukupne mase 1.341 gram, a dan poslije zagrebački policajci pretragom kuće u kojoj stanuje te drugih prostorija kojima se koristi na području Trnja pronašli su pet paketa ispunjenih kokainom ukupne mase 3.643 grama, 48 paketa amfetamina (49.274 grama), šest paketa marihuane (1.662 grama), tri paketa MDMA (2.448 grama), tri paketa ketamina (1.505 grama), 45 paketa smole marihuane (4.466 grama) i 1.540 doza LSD-a, kao i predmete za pakiranje droge.

 Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.  

