FOTO Kokain vrijedan 8,4 mil. € skrivao u pošiljci donjeg rublja od Kim Kardashian. Ide u zatvor

Poljski vozač kamiona Jakub Jan Konkel (40) osuđen je na trinaest i pol godina zatvora nakon što je uhićen pri pokušaju krijumčarenja 90 kilograma kokaina u Veliku Britaniju. Droga, čija se ulična vrijednost procjenjuje na nevjerojatnih 8,4 milijuna eura, bila je skrivena unutar legalne pošiljke donjeg rublja i odjeće popularnog brenda Skims, u vlasništvu Kim Kardashian.

Konkel je zaustavljen 4. rujna prošle godine u međunarodnoj luci Harwich u Essexu, netom nakon što je stigao trajektom iz nizozemske luke Hook of Holland. Pripadnicima granične policije njegovo je ponašanje i način na koji je upravljao teškim teretnim vozilom odmah postao sumnjiv, zbog čega su odlučili provesti detaljnu inspekciju.

Kamion, koji je prevozio 28 paleta s odjećom, poslan je na rendgensko skeniranje. Upravo je ta provjera otkrila ono što se golim okom nije moglo vidjeti. Slike su pokazale da je kamion bio posebno prerađen kako bi se omogućilo krijumčarenje. U stražnjim vratima prikolice bio je konstruiran sofisticirani tajni odjeljak. Kada su službenici otvorili pregradu, unutra su pronašli 90 paketa, od kojih je svaki sadržavao po jedan kilogram kokaina visoke čistoće.

Istraga Nacionalne kriminalističke agencije (NCA) otkrila je složenu pozadinu cijelog slučaja. Iako je pošiljka odjeće brenda Skims bila potpuno legalna, a ni izvoznik ni uvoznik nisu imali nikakve veze s kriminalnim aktivnostima, Konkel je iskoristio legitiman teret kao savršen paravan. Analiza tahografa njegova vozila pokazala je ključni detalj, neevidentirano zaustavljanje od 16 minuta na jednom industrijskom imanju u Belgiji.

Istražitelji vjeruju da je upravo tada, daleko od očiju javnosti, droga utovarena u kamion uz znanje samo Konkela i kriminalne skupine koja ga je angažirala. Konkel je isprva nijekao bilo kakvu povezanost s drogom, no kasnije je na sudu priznao da je pristao na prijevoz za naknadu od 4500 eura. Dodatnu potvrdu organiziranosti operacije pružio je i mobilni telefon pronađen u kabini. Uređaj je bio programiran da automatski briše sve podatke svakih 18 sati, čime su kriminalci pokušali uništiti sve digitalne tragove koji bi mogli voditi do vrha lanca.

Tijekom izricanja presude na krunskom sudu u Chelmsfordu, sudac Richard Wilkin naglasio je ozbiljnost Konkelova djela. Obraćajući se izravno optuženiku, koji je u suzama primio presudu, sudac je istaknuo kako njegova uloga u operaciji nipošto nije bila sporedna.

​- Ponudili ste se kao voljan vozač za preuzimanje droge. Vaša uloga nije bila periferna ili ograničena. Bila je to značajna uloga u ovoj velikoj, komercijalnoj operaciji - rekao je sudac Wilkin.

Tužitelj Jerry Hayes dodatno je pojasnio kako je kamion bio stručno adaptiran za skrivanje 90 paketa kokaina. Obrana je, s druge strane, navela da je Konkel prihvatio odgovornost za svoje postupke te da se uzorno ponašao tijekom boravka u pritvoru, što je sud uzeo u obzir kao olakotnu okolnost, ali nedovoljnu da značajnije utječe na visinu kazne. Sudac je na kraju naredio oduzimanje i uništenje droge, kao i kamiona i mobilnog telefona korištenih u zločinu. Nakon odsluženja zatvorske kazne, Konkel će biti deportiran u Poljsku.

Službenici uključeni u istragu pozdravili su presudu kao važnu pobjedu u borbi protiv međunarodnih lanaca krijumčarenja droge. Paul Orchard, operativni menadžer Nacionalne kriminalističke agencije, izjavio je kako kriminalne skupine često vrbuju vozače poput Konkela.

​- Organizirane kriminalne skupine koriste korumpirane vozače poput Konkela za prijevoz droge klase A, često skrivene unutar potpuno legitimnih pošiljki kao što je ova. Ovo otkriće i istraga uklonili su značajnu količinu kokaina s tržišta, a kriminalna skupina ostala je bez profita i važnog suradnika - pojasnio je Orchard u priopćenju koje je objavila Nacionalna kriminalistička agencija.

