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Nakon sporazuma SAD-a i Irana

FOTO KOLONE AUTA Libanonci se vraćaju domovima, nakrcali su vozila: 'Hoće li mir potrajati?'

Raseljeni Libanonci počeli su se vraćati prema svojim domovima na jugu zemlje nakon dogovora SAD-a i Irana koji bi trebao zaustaviti širenje sukoba u regiji. U Sidonu su se stvarale kolone vozila s obiteljima koje su mjesecima živjele daleko od svojih kuća, čekajući prvi znak da se mogu vratiti...
Displaced people make their way back to their homes in southern Lebanon following a deal between the U.S. and Iran, in Sidon
Povratak je, međutim, više obilježen oprezom nego olakšanjem, jer su mnogi domovi oštećeni ili potpuno uništeni. Prema libanonskim vlastima, rat je raselio više od milijun ljudi, a tisuće su poginule u izraelskim napadima i borbama s Hezbolahom. | Foto: AZIZ TAHER/REUTERS
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Povratak je, međutim, više obilježen oprezom nego olakšanjem, jer su mnogi domovi oštećeni ili potpuno uništeni. Prema libanonskim vlastima, rat je raselio više od milijun ljudi, a tisuće su poginule u izraelskim napadima i borbama s Hezbolahom. | Foto: AZIZ TAHER/REUTERS
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