FOTO KOLONE AUTA Libanonci se vraćaju domovima, nakrcali su vozila: 'Hoće li mir potrajati?'
Raseljeni Libanonci počeli su se vraćati prema svojim domovima na jugu zemlje nakon dogovora SAD-a i Irana koji bi trebao zaustaviti širenje sukoba u regiji. U Sidonu su se stvarale kolone vozila s obiteljima koje su mjesecima živjele daleko od svojih kuća, čekajući prvi znak da se mogu vratiti...
Povratak je, međutim, više obilježen oprezom nego olakšanjem, jer su mnogi domovi oštećeni ili potpuno uništeni. Prema libanonskim vlastima, rat je raselio više od milijun ljudi, a tisuće su poginule u izraelskim napadima i borbama s Hezbolahom. | Foto: AZIZ TAHER/REUTERS