FOTO KOLONE AUTA Libanonci se vraćaju domovima, nakrcali su vozila: 'Hoće li mir potrajati?'

Južni Libanon posebno je teško pogođen jer su se ondje vodile najžešće borbe i jer je velik broj sela bio evakuiran. Dogovor Washingtona i Teherana otvorio je nadu da bi se nasilje moglo smiriti, no mnogi stanovnici strahuju da bi prekid vatre mogao biti kratkotrajan. | Foto: AZIZ TAHER/REUTERS