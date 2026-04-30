FOTO Kolone auta na Lučkom, ljudi hrle na produženi vikend

Pojačan promet očekujemo u četvrtak poslijepodne na izlazima iz većih gradova, a potom i na glavnim cestovnim pravcima. Najizraženije gužve očekuju se u smjeru juga na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb, ali i prema istoku na autocesti A3 Bregana-Lipovac. Pojačan promet očekuje se i na Istarskom ipsilonu te na Krčkom mostu, javio je HAK
Tijekom petka 1. svibnja i subote 2. svibnja promet će biti pojačan na turističkim pravcima prema obali, kao i na prilazima većim turističkim središtima.
Tijekom petka 1. svibnja i subote 2. svibnja promet će biti pojačan na turističkim pravcima prema obali, kao i na prilazima većim turističkim središtima. |
Tijekom petka 1. svibnja i subote 2. svibnja promet će biti pojačan na turističkim pravcima prema obali, kao i na prilazima većim turističkim središtima.
U nedjelju 3. svibnja očekujemo pojačan promet u povratku prema unutrašnjosti, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, uz moguće zastoje i usporenu vožnju. Ističemo dionicu autoceste A1 od Bosiljeva do Karlovca.
Povećan priljev vozila očekuje se i iz smjera susjednih zemalja, ponajviše Slovenije, pa će promet biti pojačan na pravcima od bivših graničnih prijelaza Macelj i Bregana, Kaštel i Plovanija (Istra), te Rupa i Pasjak (Hrvatsko primorje).
Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom moguća su čekanja zbog graničnih kontrola, osobito pri ulasku u Republiku Hrvatsku te u nedjelju pri izlasku iz zemlje.
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL