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PACIFIČKI VATRENI PRSTEN

FOTO Kolumbiju pogodio potres stoljeća. Raste broj mrtvih: 'Zgrada nam se srušila'

Snažan potres magnitude 7.4 pogodio je u ponedjeljak zapadnu Kolumbiju, usmrtivši najmanje 111 ljudi, oštetivši stotine zgrada i ostavivši mnoge zarobljene pod ruševinama dok su njihovi voljeni i spasilački radnici pretraživali ruševine.
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Aftermath of Colombia earthquake, in Cali
Snažan potres magnitude 7.4 pogodio je u ponedjeljak zapadnu Kolumbiju, usmrtivši najmanje 111 ljudi, oštetivši stotine zgrada i ostavivši mnoge zarobljene pod ruševinama dok su njihovi voljeni i spasilački radnici pretraživali ruševine. | Foto: Christian EscobarMora
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Snažan potres magnitude 7.4 pogodio je u ponedjeljak zapadnu Kolumbiju, usmrtivši najmanje 111 ljudi, oštetivši stotine zgrada i ostavivši mnoge zarobljene pod ruševinama dok su njihovi voljeni i spasilački radnici pretraživali ruševine. | Foto: Christian EscobarMora
Komentari 1

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