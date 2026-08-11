FOTO Kolumbiju pogodio potres stoljeća. Raste broj mrtvih: 'Zgrada nam se srušila'

Snažan potres magnitude 7.4 pogodio je u ponedjeljak zapadnu Kolumbiju, usmrtivši najmanje 111 ljudi, oštetivši stotine zgrada i ostavivši mnoge zarobljene pod ruševinama dok su njihovi voljeni i spasilački radnici pretraživali ruševine.
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Snažan potres magnitude 7.4 pogodio je u ponedjeljak zapadnu Kolumbiju, usmrtivši najmanje 111 ljudi, oštetivši stotine zgrada i ostavivši mnoge zarobljene pod ruševinama dok su njihovi voljeni i spasilački radnici pretraživali ruševine.
| Foto: Christian EscobarMora
Snažan potres magnitude 7.4 pogodio je u ponedjeljak zapadnu Kolumbiju, usmrtivši najmanje 111 ljudi, oštetivši stotine zgrada i ostavivši mnoge zarobljene pod ruševinama dok su njihovi voljeni i spasilački radnici pretraživali ruševine. |
Foto: Christian EscobarMora
Snažan potres magnitude 7.4 pogodio je u ponedjeljak zapadnu Kolumbiju, usmrtivši najmanje 111 ljudi, oštetivši stotine zgrada i ostavivši mnoge zarobljene pod ruševinama dok su njihovi voljeni i spasilački radnici pretraživali ruševine.
| Foto: Christian EscobarMora
Spasilački timovi i građani pretraživali su ostatke uništenih zgrada u trećem najvećem gradu u zemlji, Caliju, dodajući velike komade betona i druge ruševine niz dugačak lanac volontera.
| Foto: Christian EscobarMora
Naša zgrada je u ruševinama, a zgrada pored naše? Potpuno se srušila", rekao je Álvaro López za AP.
| Foto: Sergio Acero
Osim Calija, potres je poharao gradove diljem zapadne Kolumbije, uključujući Pereiru, Quibdo i Manizales, a osjetio se u susjednom Ekvadoru i Panami. Epicentar je bio u San Jose del Palmaru, zajednici s oko 4.800 stanovnika u regiji Choco, otprilike 400 kilometara zapadno od Bogote, priopćio je Američki geološki zavod.
| Foto: Sergio Acero
Foto Marco Trujillo
Foto Marco Trujillo
Foto Marco Trujillo
Foto Marco Trujillo
Foto Marco Trujillo
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Marco Trujillo
Foto Marco Trujillo
Foto Marco Trujillo
Foto Marco Trujillo
Foto Andres Camilo Valencia
Foto Christian EscobarMora
Foto Christian EscobarMora
Foto Christian EscobarMora
Foto Christian EscobarMora
Foto Christian EscobarMora
Foto Christian EscobarMora
Foto Andres Camilo Valencia
Foto Andres Camilo Valencia
Foto Andres Camilo Valencia
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero
Foto Sergio Acero