POLICIJA I VATROGASCI NA TERENU

FOTO Komad fasade pao je sa zgrade u centru Zagreba!

Zagreb: Sa zgrade u Masarykovoj pao komad fasade
U subotu je sa zgrade u Masarykovoj ulici u centru Zagreba pao komad fasade! Komadi fasada padali su na pločnik, na teren su odmah stigli vatrogasci i policajci. Nadležne službe ogradile su područje oko ove zgrade na uglu Masarykove i Gundulićeve ulice... | Foto: Marko Seper/PIXSELL
