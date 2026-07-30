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FOTO Koš pao na maloljetnika (16) na Braču: U bolnici je

Piše Veronika Miloševski, Iva Tomas,
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FOTO Koš pao na maloljetnika (16) na Braču: U bolnici je
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Foto: Čitatelj 24sata
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Maloljetnik je preventivno zadržan na opservaciji u Zavodu za neurokirurgiju, potvrdili su za 24sata iz KBC-a Split

U KBC Split zaprimljen je maloljetni pacijent (16) s lakšim tjelesnim ozljedama. Preventivno je zadržan na opservaciji u Zavodu za neurokirurgiju, potvrdili su za 24sata iz KBC-a Split.

Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, na Braču je u Splitskoj oko 22 sata u srijedu došlo do pada koša na dijete na igralištu, javili su nam čitatelji.

- Dijete je zadobilo lakše ozljede, a policija je na mjestu događaja. Očevid je u tijeku, potvrdili su nam iz Operativno komunikacijskog centra PU splitsko-dalmatinske.

Foto: Čitatelj 24sata

- Pao je koš na dijete, tu je policija. Koliko znamo, dijete se igralo, obična igra... nitko nije očekivao tako nešto strašno - kaže nam čitatelj koji dodaje da su ga odveli gliserom u Split.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz policije dodaju da će nakon očevida biti poznato više informacija o tome kako je došlo do pada koša.

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