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NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM

FOTO Kreće prometni kaos na hrvatskim cestama: Gužve prema moru, ima i nesreća...

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, rekli su iz HAK-a
Velike prometne gužve na naplatnoj postaji Lučko prema moru
Kako je izvijestio HAK na hrvatskim je cestama došlo do povremenog usporavljanja zbog gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Kako je izvijestio HAK na hrvatskim je cestama došlo do povremenog usporavljanja zbog gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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