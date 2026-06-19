FOTO Kreće prometni kaos na hrvatskim cestama: Gužve prema moru, ima i nesreća...

Najveći zastoji i kolone očekuju se na ulazima i izlazima s autocesta, posebice na autocesti A1 na naplatnim postajama Lučko i Demerje, dionici autoceste A1 od čvora Lučkog do čvora Bosiljevo, Istarskom „Y“, izlazu s autoceste A2 kod Trakošćana, na Zagrebačkoj obilaznici, prilaznim pravcima većim turističkim središtima, važnijim državnim cestama koje vode prema moru, trajektnim pristaništima, graničnim prijelazima, prilaznim pravcima zrakoplovnim lukama i sl. Povećani intenzitet prometa povećava i broj prometnih nesreća te stradavanja u njima | Foto: Marko Prpic/PIXSELL