FOTO Kreće prometni kaos na hrvatskim cestama: Gužve prema moru, ima i nesreća...

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, rekli su iz HAK-a
Kako je izvijestio HAK na hrvatskim je cestama došlo do povremenog usporavljanja zbog gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Kako je izvijestio HAK na hrvatskim je cestama došlo do povremenog usporavljanja zbog gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. |
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Kako je izvijestio HAK na hrvatskim je cestama došlo do povremenog usporavljanja zbog gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
- Osobito je tako na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale - rekli su iz HAK-a. Dodaju kako je potreban dodatni oprez i strpljenje.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Što se tiče izvanrednih događaja na A1 Zagreb-Split-Ploče, prometna nesreća je na 2+100 km u smjeru Dubrovnika, kako navode iz HAK-a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
- Pojačan je promet na ulasku na autocestu u Lučkom, u smjeru mora vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2 - objavili su.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Dodaju i kako je kolona vozila kod naplatne Lučko u smjeru Zagreba duga jedan kilometar. Istaknuli su i kako je vozilo u kvaru na prilazu tunela Grič u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Problemi su i na A3 Bregana Lipovac, kako je navedeno kolona je na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina duga tri kilometra. Također prometna je nesreća na 30+800 km između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h .
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Ravnateljstvo policije objavilo je kako se ovog produženog vikenda, zbog dolaska većeg broja motoriziranih stranih turista u našu zemlju, odlaska naših građana na godišnje odmore, povećenog tranzita vozila, odnosno općenito povećanog intenziteta prometa na našim cestama, očekuju se prometne gužve na prometnicama koje vode prema moru. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Najveći zastoji i kolone očekuju se na ulazima i izlazima s autocesta, posebice na autocesti A1 na naplatnim postajama Lučko i Demerje, dionici autoceste A1 od čvora Lučkog do čvora Bosiljevo, Istarskom „Y“, izlazu s autoceste A2 kod Trakošćana, na Zagrebačkoj obilaznici, prilaznim pravcima većim turističkim središtima, važnijim državnim cestama koje vode prema moru, trajektnim pristaništima, graničnim prijelazima, prilaznim pravcima zrakoplovnim lukama i sl.
Povećani intenzitet prometa povećava i broj prometnih nesreća te stradavanja u njima
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL