Protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu
PRETRES KUĆE
FOTO Križevčaninu (42) u kući pronašli stabljike konoplje visoke čak do 144 centimetra
Čitanje članka: < 1 min
Križevačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (42) s križevačkog područja zbog sumnje da je proizvodio i prodavao drogu, piše koprivničko-križevačka policija.
Neovlašteno je uzgajao stabljike konoplje u svrhu proizvodnje marihuane. Temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru izvršili su mu pretragu kuće i drugih prostora koje koristi.
Policija mu je oduzela četiri stabljike konoplje visine od 22 cm do 144 cm, 27,94 grama marihuane te opremu za uzgajanje biljaka.
Protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku