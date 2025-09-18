Obavijesti

PRETRES KUĆE

FOTO Križevčaninu (42) u kući pronašli stabljike konoplje visoke čak do 144 centimetra

Foto: PU koprivničko-križevačka

Protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu

Križevačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (42) s križevačkog područja zbog sumnje da je proizvodio i prodavao drogu, piše koprivničko-križevačka policija.

Foto: PU koprivničko-križevačka

Neovlašteno je uzgajao stabljike konoplje u svrhu proizvodnje marihuane. Temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru izvršili su mu pretragu kuće i drugih prostora koje koristi.

Foto: PU koprivničko-križevačka
Policija mu je oduzela četiri stabljike konoplje visine od 22 cm do 144 cm, 27,94 grama marihuane te opremu za uzgajanje biljaka.

Protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

