FOTO Krkljanac pred blagdane: Kilometarske kolone i gužve na autocestama, pogledajte fotke

Kako se približavaju blagdani, tako se i prometnice diljem zemlje pretvaraju u nepregledne kolone. Kako je izvijestio Hrvatski autoklub, pojačan je promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, na svim važnijim cestovnim pravcima te na graničnim prijelazima prema BiH i Srbiji. Uz povećanu gustoću prometa povećava se i vjerojatnost za incidentne situacije, odnosno prometne nesreće, upozoravaju. Ogromne su kolone, krkljanac na važnim prometnicama.

Na autocesti A1 pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Na dionici Lučko-Karlovac povremeno se vozi usporeno, uz moguće zastoje zbog gustoće prometa.

Foto: HAK

Foto: HAK

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je promet u smjeru Zagreba. Pojačan je promet i na autocesti A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu), u smjeru istoka. Na google kartama ta je prometnica označena crvenom bojom, što označava veliku gužvu. Vozi se usporeno između čvorova Jankomir i Ivanja Reka u smjeru istoka.

Foto: HAK

Foto: HAK

Prema informacijama na stranicama HAK-a, na autocesti A6 Rijeka-Zagreb u 15.30 sati nema većih gužvi i zastoja.

Na istarskom ipsilonu (A8/A9), nalazi se zona radova između tunela Učka i čvora Matulji zbog čega se vozi naizmjenice uz semafore. Povećana je gustoća prometa i povremeni zastoji na državnoj cesti 1 Zagreb - Karlovac.

Foto: HAK

Foto: HAK

Povodom blagdana Uskra zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (na autocestama i državnoj cesti DC1 zabrana nema): u petak, 18. travnja, od 15 do 23 sata; u subotu, 19. travnja, od 15 do 23 sata; na blagdan Uskrsa, 20. travnja, od 14 do 23 sata; na Uskrsni ponedjeljak, 21. travnja, od 14 do 23 sata.

Zbog radova na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Zagreba. Obilazak je preko čvora Ravna Gora.

Foto: HAK

Foto: HAK

Foto: HAK

Predblagdanske gužve već se osjećaju i na graničnim prijelazima diljem Hrvatske. Prema najnovijim podacima, najveća zadržavanja bilježe se na izlazu iz zemlje prema Bosni i Hercegovini, posebice na prijelazima Stara Gradiška i Jasenovac, gdje putnici čekaju i do dva sata.

Foto: HAK

Manje gužve, s čekanjem do 30 minuta, zabilježene su na prijelazima Maljevac, Tovarnik i Kamensko, dok je na ostalim prijelazima, poput Bajakova i Iloka, promet zasad protočan.

Foto: HAK

Iz HAK-a savjetuju vozačima da održavaju sigurnosni razmak između vozila i mole za strpljenje.