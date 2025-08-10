Zagreb: Motociklom se zaletio u ogradu i rampu pa se polomio. Nije imao vozačku, osiguranje...

Zagrebačka policija dobila je u subotu uvečer dojavu o teškoj prometnoj nesreći u Dubravi. Skrivio ju je 45-godišnjak kojem je isteklo važnje vozačke dozvole. No uz to otkrili su kako mu je motocikl neregistriran, istekla mu je valjanost prometne, nije imao osiguranje, a od kupnje 2023. nije ga niti prijavio na sebe.

Kako je pokazao očevid, vozio je Čulinečkom cestom i to prebrzo.

- Tom prilikom nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste iz kojeg razloga nije pravovremeno zaustavio motocikl kada to konkretni uvjeti zahtijevaju. Zbog takve vožnje, naletio je u kočenju na metalnu žičanu ogradu i rampu s betonskim postoljem jedne tvrtke - naveli su iz zagrebačke policije.

Teško se ozlijedio te je s prijelomima završio u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.





- Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenih prekršaja podneseno je izvješće o počinjenom prekršaju protiv vozača motocikla - pišu iz policije.