STRAŠNO

FOTO Krš i lom kod Podsuseda: Sudar četiri automobila, dvoje je ozlijeđeno u nesreći...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Prometna nesreća dogodila se oko sedam sati u u utorak u Jarku, odmah na ulazu u Podsused

Nastao je prometni kolaps u četvrtak ujutro na ulazu u Zagreb iz smjera Zaprešića zbog prometne nesreće, potvrdila nam je zagrebačka policija. Prometna nesreća dogodila se oko sedam sati u Jarku, odmah na ulazu u Podsused.

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Cesta je trenutno neprohodna, a neslužbeno se navodi da ima ozlijeđenih. Na terenu su policija i hitne službe. Iz zagrebačke policije kazali su nam kako su dojavu zaprimili oko 07:05 sati, a u sudaru su sudjelovala četiri automobila. Dvoje je ozlijeđeno te im je liječnička pomoć pružena u KB Sveti Duh. Promet je otežan, a slijedi očevid.

