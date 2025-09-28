Obavijesti

KRIŽANJE ULICE

FOTO Krš i lom u Osijeku: U sudaru dva automobila četvero ozlijeđenih, među njima i dijete

FOTO Krš i lom u Osijeku: U sudaru dva automobila četvero ozlijeđenih, među njima i dijete
Osijek: Prometna nesreća između dva automobila | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Osječka policija još utvrđuje sve okolnosti nesreće. Više detalja znati će se nakon očevida. Doznajemo da, na sreću, nitko nije životno ugrožen

Na križanju Vukovarske i Svačićeve ulici u Osijeku došlo je do prometne nesreće, javili su nam čitatelji koji su prolazili tim dijelom grada.

Sudar u Osijeku 00:05
Sudar u Osijeku | Video: Čitatelj 24sata

Iz osječke policije potvrdili su nam da su oko 11.10 sati dobili dojavu o sudaru dva osobna automobila na navedenoj lokaciji. Kako doznajemo, četvero ljudi je ozlijeđeno. Vozačica (37) i dijete (4) su lakše ozlijeđeni, a vozač (66) iz drugog vozila i još jedna žena (35) teško su ozlijeđeni. Kako neslužbeno doznajemo, na sreću, nitko od ozlijeđenih nije životno ugrožen.

Više detalja znati će se nakon policijskog očevida.

