FOTO Krš i lom u Sisku! Autom je uletio ravno u izlog trgovine

Auto je uletio u izlog trgovine s cipelama u Sisku, rekao je naš čitatelj. Intevrneciju su u objavi na Facebooku potvrdili i sisački vatrogasci koji su napisali kako je sve puno stakla, a da su osobe u vozilu možda i ozljeđene.

Na intervenciju je stigla i Hitna pomoć te jedno vozilo i tri vatrogasca JVP Sisak.