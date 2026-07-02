Na intervenciju je stigla i Hitna pomoć te jedno vozilo i tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Sisak...
NEVJEROJATNO
FOTO Krš i lom u Sisku! Autom je uletio ravno u izlog trgovine
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Auto je uletio u izlog trgovine s cipelama u Sisku, rekao je naš čitatelj. Intevrneciju su u objavi na Facebooku potvrdili i sisački vatrogasci koji su napisali kako je sve puno stakla, a da su osobe u vozilu možda i ozljeđene.
Na intervenciju je stigla i Hitna pomoć te jedno vozilo i tri vatrogasca JVP Sisak.
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