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NEVJEROJATNO

FOTO Krš i lom u Sisku! Autom je uletio ravno u izlog trgovine

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Krš i lom u Sisku! Autom je uletio ravno u izlog trgovine
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Foto: Čitatelj 24sata
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Na intervenciju je stigla i Hitna pomoć te jedno vozilo i tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Sisak...

Auto je uletio u izlog trgovine s cipelama u Sisku, rekao je naš čitatelj. Intevrneciju su u objavi na Facebooku potvrdili i sisački vatrogasci koji su napisali kako je sve puno stakla, a da su osobe u vozilu možda i ozljeđene.

Na intervenciju je stigla i Hitna pomoć te jedno vozilo i tri vatrogasca JVP Sisak.

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Komentari 5
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