Iz policije su potvrdili kako su zaprimili dojavu o prometnoj nesreći....
NESREĆA U SPLITU
FOTO Krš i lom u Splitu: Jedna osoba ozlijeđena u prometnoj...
Čitanje članka: < 1 min
Jedna osoba ozlijeđena je u prometnoj nesreći u Splitu. Naime, kako nam je potvrdila policija iza 17 sati došlo je do sudara motora i automobila u Ulici Ivana Plemenitog Zajca.
- Jedna osoba je zatražila liječničku pomoć - rekla nam je policija.
Dodaju i kako je očevid i utvrđivanje činjenica u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku