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ULICA STJEPANA DRŽISLAVA

FOTO Krš i lom u Splitu: Sudar pet vozila, dvoje je ozlijeđenih

Piše Marta Divjak,
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FOTO Krš i lom u Splitu: Sudar pet vozila, dvoje je ozlijeđenih
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Foto: Čitatelj 24sata

Nakon sudara dvoje ljudi je zatražilo liječničku pomoć. Promet se odvija jednom trakom, rekli su iz policije i zamolili vozače za oprez

Dvoje ljudi zatražilo je liječničku pomoć nakon sudara čak pet vozila u predgrađu Splita. Splitska policija potvrdila je da je dojavu o prometnoj nesreći u Ulici Stjepana Držislava, između dva raskrižja za Žrnovnicu i Stobreč, zaprimila u petak oko 11:10 sati.

Foto: Čitatelj 24sata



- Nakon sudara pet vozila dvoje ljudi je zatražilo liječničku pomoć. Promet se odvija jednom trakom - rekli su iz policije i zamolili vozače za oprez.

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