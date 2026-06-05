Nakon sudara dvoje ljudi je zatražilo liječničku pomoć. Promet se odvija jednom trakom, rekli su iz policije i zamolili vozače za oprez
ULICA STJEPANA DRŽISLAVA
FOTO Krš i lom u Splitu: Sudar pet vozila, dvoje je ozlijeđenih
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Dvoje ljudi zatražilo je liječničku pomoć nakon sudara čak pet vozila u predgrađu Splita. Splitska policija potvrdila je da je dojavu o prometnoj nesreći u Ulici Stjepana Držislava, između dva raskrižja za Žrnovnicu i Stobreč, zaprimila u petak oko 11:10 sati.
- Nakon sudara pet vozila dvoje ljudi je zatražilo liječničku pomoć. Promet se odvija jednom trakom - rekli su iz policije i zamolili vozače za oprez.
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