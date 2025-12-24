Obavijesti

FOTO Krvavi Badnjak: Rusija je napala Ukrajinu sa 116 dronova

FOTO Krvavi Badnjak: Rusija je napala Ukrajinu sa 116 dronova
Otprilike devedeset od ukupnog broja lansiranih dronova bilo iranskog tipa Shahed, koji se često koristi za napade na fiksne ciljeve.

U noći na 24. prosinca Rusija je izvela masivan zračni napad na Ukrajinu, koristeći čak 116 jurišnih dronova. Ukrajinska protuzračna obrana uspjela je neutralizirati više od polovice letjelica, no zabilježeni su udari na devetnaest različitih lokacija diljem zemlje, objavile su ukrajinske Zračne snage. Prema službenim izvješćima, ruske snage su tijekom napada koristile bespilotne letjelice tipa Shahed, Gerbera te druge, manje specificirane tipove. Lansiranja su izvršena iz više smjerova, uključujući zračne baze i poligone u Millerovu, Kursku, Šatalovu, Orjolu i Primorsko-Ahtarsku u Rusiji, kao i iz baze Gvardijske na privremeno okupiranom Krimu.

Zračne snage su naglasile kako je otprilike devedeset od ukupnog broja lansiranih dronova bilo iranskog tipa Shahed, koji se često koristi za napade na fiksne ciljeve. Značajan broj bespilotnih letjelica bio je usmjeren na postrojenje ključne infrastrukture u Černihivskoj oblasti, što ukazuje na nastavak ruske strategije ciljanja energetskog i opskrbnog sektora.

Unatoč velikom broju dronova, ukrajinska obrana pokazala je značajnu učinkovitost. Prema podacima objavljenim u 8:30 ujutro, jedinice protuzračne obrane srušile su ili elektronički omele šezdeset ruskih dronova. Kako navodi Ukrainska Pravda, ukupno je četrdeset osam jurišnih dronova pogodilo ciljeve na devetnaest lokacija. U odbijanju ovog zračnog napada sudjelovale su različite komponente ukrajinskih obrambenih snaga. Angažirani su bili borbeni zrakoplovi, protuzračne raketne jedinice, postrojbe za elektroničko ratovanje i sustavi za borbu protiv bespilotnih letjelica, kao i mobilne vatrene skupine koje su se pokazale ključnima u presretanju niskoletećih ciljeva.
 

