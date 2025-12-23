Obavijesti

NEMAJU NI STRUJE

FOTO Rusija uoči Božića napala Ukrajinu s preko 600 dronova, troje mrtvih. Ovako to izgleda...

Rusija je u utorak ponovno napala Ukrajinu raketama i bespilotnim letjelicama, pri čemu je poginulo najmanje troje ljudi, uključujući dijete, te je došlo do prekida opskrbe električnom energijom diljem zemlje
Emergency responders work at the site of a Russian drone strike on an apartment building, in Kyiv
U posljednjem napadu Moskve najteže su pogođena energetska postrojenja zapadnih regija, objavila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Napad se dogodio nekoliko dana nakon posljednjeg kruga pregovora o prekidu rata pod vodstvom SAD-a.  | Foto: Thomas Peter
