FOTO Rusija uoči Božića napala Ukrajinu s preko 600 dronova, troje mrtvih. Ovako to izgleda...

Rusija je u utorak ponovno napala Ukrajinu raketama i bespilotnim letjelicama, pri čemu je poginulo najmanje troje ljudi, uključujući dijete, te je došlo do prekida opskrbe električnom energijom diljem zemlje
U posljednjem napadu Moskve najteže su pogođena energetska postrojenja zapadnih regija, objavila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Napad se dogodio nekoliko dana nakon posljednjeg kruga pregovora o prekidu rata pod vodstvom SAD-a.
U napadu je u središnjoj regiji Žitomir ubijeno dvoje ljudi, uključujući četverogodišnje dijete. Jedna osoba poginula je pored Kijeva, gdje je ozlijeđeno još petero ljudi, objavile su lokalne vlasti.
„Ruski napad poslao je iznimno jasan signal o ruskim prioritetima”, napisao je na platformi X ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, dodajući da je napad uključivao 30 raketa i 650 dronova u 13 regija.
„Napad uoči Božića, dok ljudi jednostavno žele biti doma, sa svojim obiteljima, na sigurnom”.
Ukrajinska tvrtka za opskrbu električnom energijom objavila je da je zbog napada većina regija suočena s prekidima opskrbe. Kritična infrastruktura oštećena je u sjevernoj regiji Černihiv, zapadnom Lavovu i južnoj Odesi, objavile su vlasti.
Napad Moskve događa se nakon pregovora tijekom vikenda u Miamiju na kojoj su sudjelovali ukrajinska, američka i europska delegacija, uz odvojene razgovore s ruskim predstavnicima.
