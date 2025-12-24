Obavijesti

NOVA AUTOBOMBA?!

Eksplozija zatresla Moskvu: Poginula su dva policajca?!

Piše Luka Safundžić,
Eksplozija zatresla Moskvu: Poginula su dva policajca?!
General-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odjela za operativnu obuku glavnog stožera ruskih oružanih snaga, poginuo je u eksploziji prije nekoliko dana

Tri osobe smrtno su stradale u eksploziji automobila u ruskoj prijestolnici Moskvi, izvijestio je Sky News. Navodno su u vozilu  u trenutku eksplozije nalazila dvojica policajaca te još jedna osoba.

Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon atentata automobilskom bombom u kojem je ubijen visoki ruski vojni dužnosnik.

U eksploziji u ulici Jasenevaja u Moskvi poginuo je general-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik Odjela za operativnu obuku Glavnog stožera ruskih oružanih snaga.

Smrt generala Sarvarova potvrdila je za TASS Svetlana Petrenko, službena predstavnica Istražnog odbora Rusije. Kako je navela, eksplozivna naprava bila je postavljena ispod vozila, a general je preminuo od ozljeda zadobivenih u detonaciji.

