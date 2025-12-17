Policija nam je potvrdila da je izašla na teren u Podvinje, nakon što se fotografija proširila društvenim mrežama...
FOTO Kuću u Slavonskom Brodu ukrasio natpisom 'Znam Da vam Smeta'. Policija je intervenirala
Policija je intervenirala u Podvinju kraj Slavonskog Broda nakon što su vlasnici jedne kuće blagdanskim lampicama istaknuli natpis i simbole koji se povezuju s ustaškim pokličem „Za dom spremni“, potvrdili su za 24sata.
Riječ je o kući koju su vlasnici tijekom blagdana okitili lampicama uz natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su istaknuta velika slova ZDS, čime se, prema svemu sudeći, aludira na poklič „Za dom spremni“. Lampicama su oblikovali i grb s prvim bijelim poljem.
- Mogu potvrditi da je policija izašla na teren. Utvrđujemo činjenice i eventualno postojanje prekršaja - rekli su iz PU brodsko-posavske.
