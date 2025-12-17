FOTO Kuću u Slavonskom Brodu ukrasio natpisom 'Znam Da vam Smeta'. Policija je intervenirala

Policija je intervenirala u Podvinju kraj Slavonskog Broda nakon što su vlasnici jedne kuće blagdanskim lampicama istaknuli natpis i simbole koji se povezuju s ustaškim pokličem „Za dom spremni“, potvrdili su za 24sata.

Podvinje: Kuća ukrašena s tisućama lampica i osvijetljenom ogradom s natpisom "Znam sa vam smeta"

Riječ je o kući koju su vlasnici tijekom blagdana okitili lampicama uz natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su istaknuta velika slova ZDS, čime se, prema svemu sudeći, aludira na poklič „Za dom spremni“. Lampicama su oblikovali i grb s prvim bijelim poljem.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Mogu potvrditi da je policija izašla na teren. Utvrđujemo činjenice i eventualno postojanje prekršaja - rekli su iz PU brodsko-posavske.