Obavijesti

News

Komentari 20
POTVRDILI ZA 24SATA

FOTO Kuću u Slavonskom Brodu ukrasio natpisom 'Znam Da vam Smeta'. Policija je intervenirala

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Kuću u Slavonskom Brodu ukrasio natpisom 'Znam Da vam Smeta'. Policija je intervenirala
2
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Policija nam je potvrdila da je izašla na teren u Podvinje, nakon što se fotografija proširila društvenim mrežama...

Policija je intervenirala u Podvinju kraj Slavonskog Broda nakon što su vlasnici jedne kuće blagdanskim lampicama istaknuli natpis i simbole koji se povezuju s ustaškim pokličem „Za dom spremni“, potvrdili su za 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Podvinje: Kuća ukrašena s tisućama lampica i osvijetljenom ogradom s natpisom "Znam sa vam smeta" 00:20
Podvinje: Kuća ukrašena s tisućama lampica i osvijetljenom ogradom s natpisom "Znam sa vam smeta" | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Riječ je o kući koju su vlasnici tijekom blagdana okitili lampicama uz natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su istaknuta velika slova ZDS, čime se, prema svemu sudeći, aludira na poklič „Za dom spremni“. Lampicama su oblikovali i grb s prvim bijelim poljem.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Mogu potvrditi da je policija izašla na teren. Utvrđujemo činjenice i eventualno postojanje prekršaja - rekli su iz PU brodsko-posavske.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!
OVO SU DOBITNI BROJEVI

Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!

U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11...
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova
Nevjerojatna priča iz Zagreba! Simoni u tajnosti kupili auto: 'Imam 70 zlatnih prijatelja!'
KAD SE MALE RUKE SLOŽE...

Nevjerojatna priča iz Zagreba! Simoni u tajnosti kupili auto: 'Imam 70 zlatnih prijatelja!'

Simona Brlić-Kukoleča (27) diplomirala je molekularnu biologiju u rujnu i položila vozački ispit prije mjesec dana. Planirala je kupiti automobil...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025