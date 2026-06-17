FOTO Ledo preselio sjedište u svoje nove urede u Zagrebu

Odgovarajući na organizacijske potrebe, dinamične promjene u FMCG industriji te nova očekivanja današnjih zaposlenika, tvrtka Ledo plus službeno je predstavila svoje nove, moderne urede u zagrebačkom Središću.

Novi uredi prostiru se na gotovo 1.800 četvornih metara. Za više od dvjesto zaposlenika na raspolaganju je 180 radnih jedinica, što podržava fleksibilne modele rada koje kompanija nudi, a u kojima zaposlenici kombiniraju rad iz ureda i na daljinu. Prostor je organiziran kroz radne „kvartove“ prilagođene različitim timovima, a uključuje kolaboracijske zone, sobe za fokusirani rad (quiet rooms), kabine za pozive, prostor za prvu pomoć te škrinje sa sladoledima za zaposlenike, dok središnji dio ureda zauzima velika funkcionalna kuhinja.

Foto: LEDO

„Novi ured u Središću važna je prekretnica u daljnjem razvoju Leda. Osmišljen je kao inspirativno radno okruženje koje podržava suvremene načine rada, povezuje timove i potiče ideje iz kojih nastaju proizvodi i okusi koje naši potrošači diljem regije svakodnevno biraju“, poručio je Ivan Babić, generalni direktor Adriatic klastera u Nomad Foodsu.

Jedan od najupečatljivijih dijelova novog ureda je funkcionalna kuhinja (show kitchen), u kojoj timovi zajednički razvijaju, testiraju i prezentiraju nove proizvode iz kategorije zamrznute hrane kroz degustacije i rad na konceptima. Prostor je osmišljen i kao buduće mjesto susreta s kupcima i partnerima, koji ondje mogu iz prve ruke isprobati i doživjeti proizvode.

Foto: LEDO

To je prostor u kojem se okuplja i interni senzorni panel – tim zaposlenika iz različitih funkcija koji sudjeluju u strukturiranim degustacijama i objektivnoj evaluaciji sladoleda i proizvoda zamrznute hrane.

Proizvodnja sladoleda pritom ostaje na dugogodišnjoj lokaciji na Žitnjaku, gdje je priča o Ledu započela davne 1958. godine.

„Novi ured organiziran je tako da povezuje timove koji svakodnevno rade zajedno, od razvoja i marketinga do prodaje i logistike, stvarajući uvjete za bržu razmjenu ideja i učinkovitiju suradnju. Posebno smo ponosni što su prostori oblikovani u suradnji sa zaposlenicima kako bi odgovarali njihovim stvarnim, svakodnevnim potrebama“, izjavio je Petar Bermanec, predsjednik Uprave Ledo plusa.

Foto: LEDO

Novi prostori razvijeni su u suradnji sa zaposlenicima. Kroz njihove povratne informacije oblikovani su radni „kvartovi“ koji odgovaraju stvarnim, svakodnevnim potrebama timova za fokusom i suradnjom.

„Inspiraciju smo pronašli u svijetu hrane i svakodnevnih rituala okupljanja. Lounge prostori, kolaboracijske zone, kuhinje i terase stvaraju opuštenu atmosferu koja podsjeća na suvremene gastronomske ambijente uz sveprisutne elemente koji asociraju na svježinu, razigranost i raznolikost proizvoda koje Ledo predstavlja, dok je u pozadini pažljivo osigurana funkcionalnost potrebna za svakodnevni rad“, izjavio je Damjan Geber, osnivač studija Brigada.

Foto: LEDO

Prostor je oblikovan u suradnji s Ledo timom kako bi odgovarao stvarnim obrascima suradnje među timovima te stvorio uvjete za ugodno iskustvo rada. Zajedničke zone smještene su u središtu prostora kako bi se timovi što češće susretali i razmjenjivali ideje, dok organizacija prostora uklanja tipične „nevidljive barijere” velikih sustava, poput fizičke udaljenosti timova i usporene komunikacije.

Prostor dodatno karakterizira obilje prirodnog svjetla i otvoreni pogledi, dok detalji inspirirani kultnim Ledo proizvodima oblikuju prepoznatljiv identitet pojedinih zona kroz odabir boja, materijala i tekstura, dajući svakom prostoru vlastiti, jedinstven karakter.