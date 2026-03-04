JAKE SNAGE POLICIJE U VARAŽDINU FOTO Lice ubojice: Bezizražajan i hladan. Mlađan 's gnušanjem' odbacio optužbe. Tražio Jarka!

Pod iznimno visokim mjerama osiguranja na sud u Varaždinu doveden je u srijedu trostruki ubojica Srđan Mlađan. U zraku dronovi, sve je bilo puno policije naoružane dugim cijevima, ali na Mlađana to kao da nije utjecalo. Tijekom cijelog ročišta bio je hladan, izraz lica mu se nije previše mijenjao dok je tražio da se "dovede Andrija Jarak" i govorio " Nisam kriv, s gnušanjem odbacujem sve optužbe. Je li moguće da je u 21. stoljeću moguće biti optužen za imaginarna kaznena djela?"...