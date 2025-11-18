Obavijesti

FOTO Ljudi pristižu u Vukovar: Program počinje u 10, Kolonu sjećanja predvode braniteljice

Kolonom sjećanja i komemorativnim programima u Vukovaru će se u utorak obilježiti Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine i 34. godišnjica stradanja toga grada u Domovinskom ratu.
U dvorištu vukovarske Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" prigodni komemorativni program "Vukovar, mjesto posebnog domovnskog pijeteta", uz sudjelovanje Klape Hrvatske ratne mornarice "Sv. Juraj" i glumca Darka Milasa započet će u 10 sati. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
