FOTO Ljudi pristižu u Vukovar: Program počinje u 10, Kolonu sjećanja predvode braniteljice

Kolonom sjećanja i komemorativnim programima u Vukovaru će se u utorak obilježiti Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine i 34. godišnjica stradanja toga grada u Domovinskom ratu.
U dvorištu vukovarske Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" prigodni komemorativni program "Vukovar, mjesto posebnog domovnskog pijeteta", uz sudjelovanje Klape Hrvatske ratne mornarice "Sv. Juraj" i glumca Darka Milasa započet će u 10 sati.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U dvorištu vukovarske Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" prigodni komemorativni program "Vukovar, mjesto posebnog domovnskog pijeteta", uz sudjelovanje Klape Hrvatske ratne mornarice "Sv. Juraj" i glumca Darka Milasa započet će u 10 sati. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U dvorištu vukovarske Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" prigodni komemorativni program "Vukovar, mjesto posebnog domovnskog pijeteta", uz sudjelovanje Klape Hrvatske ratne mornarice "Sv. Juraj" i glumca Darka Milasa započet će u 10 sati.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Odatle će se sudinici obilježavanja u Koloni sjećanja uputiti gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje će državna i druga izaslanstva položiti vijence i upaliti svijeće.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ove godine Kolonu sjećanja predvodit će braniteljice Vukovara, uz članove obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i same vukovarske branitelje. Dolazak u Vukovar najavila su izaslanstva Vlade i Hrvatskog sabora na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem, dok predsjednik Republike Zoran Milanović neće doći zbog zdravstvenih tegoba.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL