FOTO Lopovi djeci ukrali opremu za ribolov i kamp: 'To nisu ljudi, dajemo nagradu za informacije'

Onoga tko je ovo učinio može biti sram. Okomio se na djecu. Ne znamo zašto bi to netko napravio, rekla nam je Antonija Jambrušić, tajnica i voditeljica natjecanja i mladeži u Športskom ribolovnom društvu Dugo Selo-Rugvica, nakon što je otkrivena krađa dječjeg ribolovnog pribora i pribora za ljetni ribolovni kamp.

Kako nam je rekao predsjednik tog društva Vinko Murat, da im oprema nedostaje primijetili su u utorak. Do skladišta su došli roditelji s dijelom vodstva kako bi rasporedili i podijelili opremu za treninge pred natjecanja. Sve je provjereno dan ranije, u ponedjeljak, te se sve nalazilo na svome mjestu. Naime, među ribolovcima u društvu je oko 150 djece. Njih 40-ak sudjeluje na ribolovnim natjecanjima.

Foto: ŠRD DUGO SELO-RUGVICA

- Došli su po stvari i vidjeli otvorena vrata. Mislili su da je netko došao ranije, no otkrili su da je brava slomljena. Sama vrijednost opreme je i viša od 5000 eura, no bilo je tu uz štapove i drugih stvari za naš dječji kamp. Žalosno je to, i kud baš na štetu djece. Nadam se da će se oprema pronaći - rekao nam je Murat i dodao kako policija radi na slučaju.

Kako doznajemo, krim istraga je u tijeku te se provjeravaju okolne nadzorne kamere.

Murat kaže kako ih ovo neće pokolebati, da će stati uz djecu i da će nekako održati kamp za najmlađe i ove godine.

- Održavamo ga dva puta, nakon završetka školske godine i prije početka sljedeće. Na svakom bude oko 75 djece, najmlađe je imalo tri godine. Provedu s nama šest dana u prirodi, uče tehnike ribolova, dolaze i vatrogasci držati predavanja, ljudi iz Zelenog prstena Zagrebačke županije. Učimo ih o okolišu, ekosustavu i prijateljstvu, a jednu noć i prespavaju u šatoru - rekla nam je Jambrušić.

Foto: ŠRD DUGO SELO-RUGVICA

Za djecu je cijeli projekt besplatan i plaća ga ribolovno društvo. Dodaju da je zato ova provala u ribolovno društvo čin koji izaziva više od ljutnje. Duboko su razočarani u onoga ili one koji su to napravili.

- Posegnuto je za stvarima kroz koje djeca uče poštenje, strpljenje, trud i ljubav prema ribolovu. Nestala oprema nije bila samo pribor. To su bili njihovi prvi uspjesi, treninzi, druženja i uspomene. Ukrasti djeci znači svjesno dirnuti u njihovu radost i sigurnost u ono što smo godinama zajedno gradili. Molimo svakoga tko ima točne i provjerene informacije o počinitelju da ih dojavi na službene kontakte društva. Ribolovno društvo će takvu dojavu nagraditi - napisala je Jambrušić na Facebook stranici društva.

Foto: ŠRD DUGO SELO-RUGVICA

Ova krađa razljutila je brojne Dugoselce i Rugvičane te su se društvu već počeli javljati ljudi kako mogu pomoći. Svi se nadaju da će policija krivce brzo privesti, no žele djeci osigurati opremu kako bi se što prije vratili u rutinu i zaboravili ovo "zlo". Iz kluba su napisali kako mogu primiti donacije, no potrebno je obavezno navesti u opisu plaćanja kako je riječ o "donaciji za dječju opremu". Svi koji žele mogu je poslati na IBAN ŠRD-a Dugo Selo-Rugvica HR8123600001101473294.